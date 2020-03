Resident Evil 3: Erscheint wie geplant – Allerdings Verzögerungen bei der Retail-Version denkbar

In den vergangenen Wochen wirkte sich der Ausbruch des Coronavirus spürbar auf die Welt der Videospiele aus und sorgte unter anderem dafür, dass ausgewählte Events verschoben oder gar ganz abgesagt werden muss.

Laut Experten sei zudem damit zu rechnen, dass sich in den kommenden Monaten auch Spiele verschieben werden. Wie Capcom auf Twitter klar stellte, wird das Remake zu „Resident Evil 3“ nicht von einer Verschiebung betroffen sein. Stattdessen soll die Neuauflage wie geplant am 3. April 2020 für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 veröffentlicht werden.

Kostenlose Demo lädt zum Probe spielen ein

Allerdings wies Capcom darauf hin, dass es bei der Retail-Version von „Resident Evil 3“ zu Verzögerungen kommen könnte, die dazu führen, dass die Spieler nicht pünktlich zum Launch am 3. April 2020 mit ihrer physischen Fassung bedacht werden. Wer auf Nummer sicher gehen und so schnell wie möglich loslegen möchte, sollte also zur Download-Version des Remakes greifen.

Wer noch nicht wissen sollte, ob „Resident Evil 3“ einen genaueren Blick wert ist, findet sowohl im Xbox Store als auch im PlayStation Store eine kostenlose Demo. Genau wie im Original aus dem Jahr 1999 verschlägt es euch auch im Remake in die fiktive Metropole Raccoon City, die von einer Zombieplage heimgesucht wurde.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle der Protagonistin Jill Valentine, die sich mit Projekt Nemesis, einem tödlichen Experiment von Umbrella Europe, konfrontiert sieht und von diesem in einen gnadenlosen Kampf auf Leben und Tod verwickelt wird.

ℹ️ Bitte beachtet unser Statement zum Release von #RE3. Danke für euer Verständnis ❤️#Capcom Ihr bekommt Resident Evil 3 bei folgenden Händlern: https://t.co/8oRrqaSC5X pic.twitter.com/i4l3VIAwWo — CAPCOM Germany (@CAPCOM_Germany) March 26, 2020

