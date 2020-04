Dreams: Update 2.08 steht bereit – Welcome Garden Character Pack und mehr

Heute versorgten die verantwortlichen Entwickler von Media Molecule das PlayStation 4-exklusive Kreativ-Abenteuer „Dreams“ mit einem weiteren Update.

Der besagte Patch steht ab sofort zur Verfügung und hebt „Dreams“ auf die Version 2.08. Zu den neuen Inhalten, die mit dem heutigen Update den Weg in den kreativen Titel finden, gehört das sogenannte „Welcome Garden Character Pack“. Mit diesem ebnen die Macher von Media Molecule zwei neuen Charakteren den Weg ins Spiel.

Neben einem zusätzlichen spielbaren Charakter befindet sich darunter eine neue Art von Gegnern. Hinzukommt eine leere Puppe, die für das Plattform-Gameplay entwickelt wurde und laut offiziellen Angaben die Basis für die „Welcome Garden“-Charaktere darstellt. Auf Basis des Community-Feedbacks wurden zudem Änderungen an der Steuerung vorgenommen. Nach dem Update 2.08 könnt ihr das „Dreamiverse“ auch mit dem digitalen Steuerkreuz nutzen.

Die Dauer der Audio-Aufnahmen wurde auf 15 Sekunden pro Clip reduziert. Mit der neuen Optimierung „Sun Shadow Scale vs Detail“ dürft ihr die Sonnenlichtschatten anpassen, um die richtige Balance zwischen Details in der Nähe der Kamera und der Entfernung der Schatten der Kamera zu erzielen.

Abschließend stellten die Entwickler von Media Molecule verschiedene kleine Optimierungen in Aussicht, auf die das britische Studio allerdings nicht näher einging.

#DreamsPS4 Patch 2.08 is available to download! 🥳

✨Welcome Garden Character Pack

🌤️Sun Shadow Scale vs Detail

⬆️D-Pad controls for the Dreamiverse

⚒️Other fixes and improvements

Check out the Character Pack in this video! #MadeInDreams pic.twitter.com/xecigsmxMy

— Media Molecule (@mediamolecule) April 1, 2020