Sony Japan Studio: Bloodborne-Entwickler schaffen externe Entwicklungsabteilung

Zum Start in das neue Geschäftsjahr hat Sony einige Änderungen in der Organisationsstruktur von Sonys Japan Studio angekündigt. Unter anderem wurde eine neue Abteilung für externe Entwicklung gegründet. Details über aktuelle Projekte wurden aber noch nicht geteilt.

Sony Interactive Entertainment hat eine Erweiterung des ältesten First-Party-Studios des PlayStation-Machers bekannt gegeben. Zum Start des neuen Geschäftsjahres hat Sony Japan Studio einige Änderungen in der Organisationsstruktur des Studios bekannt gegeben(via WCCFTech).

Sony Japan Studio verändert Oraganisationsstrukturen

Unter anderem wurde auch eine neue externe Entwicklungsabteilung gegründet. Die folgenden Änderungen treten ab dem heutigen 1. April 2020 in Kraft. Nachfolgend die Übersicht:

Neue Abteilung für externe Entwicklung

Umbenennung der Produktentwicklungsabteilung in interne Entwicklungsabteilung

Umbenennen der Abteilung für Studio-Betrieb in Abteilung für Finanzen und Verwaltung

Umbenennen der Abteilung für kreative Produktdienstleistungen in Abteilung für kreative Dienstleistungen

Abteilung Produkttechnologie abgeschafft

Abschaffung der Abteilung für Unternehmensentwicklung

In der jüngeren Vergangenheit war Sony Japan Studio unter anderem für diverse PS4-Titel verantwortlich. Dazu gehörte beispielsweise das 2013 veröffentlichte „Knack“. Zusammen mit dem „Souls“-Studio FromSoftware entwickelte Japan Studio das 2015 veröffentlichte „Bloodborne“. Weitere Projekte an denen das Japan Studio beteiligt war, sind „The Tomorrow Children“, „The Last Guardian“, „Shadow of the Colossus“, „Everybody’s Golf“ und „Knack II“.

Zum Thema: Sony Japan Studio: Astro Bot Rescue Mission Director übernimmt Führung

Es ist davon auszugehen, dass das Sony Japan Studio derzeit auch mit der Entwicklung von PS5-Launch-Titeln beschäftigt ist. Möglicherweise möchte Mark Cerny mit einem „Knack 3“ oder einer komplett neuen Marke zeigen, wozu die PS5 zu leisten im Stande ist. Ein entsprechendes PS5-Launch-Spiel wird womöglich zusammen mit der Next-Gen-Konsole enthüllt. Wann es soweit ist, hat Sony noch nicht verraten.

