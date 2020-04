Skater XL: Releasezeitraum eingegrenzt – Neuer Gameplay-Trailer zur Skating-Simulation

Da sich große Marken wie „Skate“ oder „Tony Hawk’s Pro Skater“ in den vergangenen Jahren eine kreative Pause gönnten, versuchen verschiedene Indie-Studios derzeit, aus diesem Szenario Profit zu schlagen.

Darunter die Entwickler der Easy Day Studios, die aktuell an „Skater XL“ für die Konsolen und den PC arbeiten. Wie das unabhängige Studio zum Abschluss der Woche bekannt gab, wird die Skating-Simulation im Juli 2020 für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 veröffentlicht. Begleitet wird diese Ankündigung von einem frischen Gameplay-Trailer, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

Spielern soll die volle Kontrolle über das Board eingeräumt werden

Eigenen Angaben zufolge haben sich die Macher der Easy Day Studios das Ziel auf die Fahnen geschrieben, mit „Skater XL“ eine realistische Simulation abzuliefern, die den Skating-Sport auf authentische Art und Weise auf den Bildschirm zaubert. Unter anderem wird versprochen, dass den Spielern in „Skater XL“ die komplette Kontrolle über das Board eingeräumt wird.

Zum Thema: Skater XL: Neue Skateboard-Simulation bringt die volle Kontrolle

„Mit einer neuen bahnbrechenden und intuitiven Steuerung hat sich Skateboarding in einem Videospiel noch nie so authentisch, flüssig und reaktionsschnell angefühlt. Machen Sie jeden Trick und jede Linie zu Ihrem eigenen Stil“, so die Entwickler der Easy Day Studios.

Gespielt wird an an ikonischen Orte in Kalifornien. Zudem wurde eine Mod-Unterstützung in Aussicht gestellt, die für neue Inhalte wie Maps, Herausforderungen und mehr sorgen soll.

