Captain Tsubasa – Rise of New Champions: Screenshots zeigen Szenen auf und neben dem Spielfeld

Mit einigen Screenshots liefert Bandai Namco einen weiteren Blick auf kommende Action aus dem Anime-Fußballspiel "Captain Tsubasa: Rise of New Champions". Gezeigt werden Szenen auf und neben dem Fußballplatz.

Szenen aus dem Spiel sind kaum von der Anime- und Manga-Vorlage zu unterscheiden.

Bandai Namco hat einige frische Screenshots zum kommenden Anime-Fußballspiel „Captain Tsubasa: Rise of New Champions“ veröffentlicht. Die Bilder wurden auf den Social-Media-Kanälen des Titels in Umlauf gebracht (via twinfinite).

Action auf und neben dem Spielfeld

Fans können einige bekannte Helden aus der Manga- und Anime-Vorlage erkennen. Darüber hinaus wird auch der neue Held aus dem Story-Modus gezeigt. In diesem Modus können die Spieler eigenen eigenen Charakter anpassen, der sich Furano, Musashi und Toho anschließt, um gegen Tsubasa um den Titel zu spielen.

„Captain Tsubasa: Rise of New Champions“ soll in diesem Jahr für die Konsolen und den PC veröffentlicht werden. Die Spieler können sich auf actionreiche Szenen auf und neben dem Fußballplatz gefasst machen, die von der Vorlage inspiriert sind.

Entwickelt wird der Titel für den PC, die PlayStation 4 und Nintends Switch. Ein genauer Releasetermin wurde noch nicht angekündigt. Es ist wohl davon auszugehen, dass auch die Produktion dieses Titels durch die weiter anhaltende Corona-Krise beeinträchtigt wird. Ob sich das auch auf das geplante Releasefenster auswirkt, ist noch nicht bekannt.

„Captain Tsubasa: Rise of New Champions wird mit viel Action und wilden Torschüssen, welche das Franchise so berühmt gemacht haben, neuen Wind in das Fußball-Genre bringen. Das Spiel bietet mit seiner Anime-Grafik, dem zugänglichen Gameplay und den verschiedenen Game-Modi einiges, um Fußball-Fans auf und neben dem Platz bei Laune zu halten“, so Bandai Namco Entertainment.

