The Last of Us Part 2: Gameplay-Leaks aufgetaucht – Reiten im Schnee und Gitarrespielen

Mit einigen geleakten Gameplay-Szenen können wir trotz Verschiebung einen weiteren Blick auf "The Last of Us: Part 2" werfen. Unklar ist allerdings, wie aktuell die Spielversion war, aus der die Szenen stammen. Zudem liegen die Videos in recht schlechter Qualität vor.

Während die Fans des kommenden Naughty Dog-Titels „Last of Us Part II“ die erneute Verschiebung verdauen, tauchten im Internet einige Gameplay-Szenen aus dem Spiel auf (via Dualshockers). Zu sehen sind zwei Gameplay-Clips.

Geleakte Gameplay-Szenen aufgetaucht

Beim betrachten der Videos solltet ihr im Hinterkopf behalten, dass die Videokompression deutlich an der allgemeinen Qualität genagt hat. Zudem scheinen die Gameplay-Szenen aus älteren Builts von „The Last of Us: Part 2“ zu stammen. Unter anderem fallen Soundprobleme auf.

Die nun aufgetauchten Szenen zeigen Ellie, wie sie mit ihrer Freundin durch eine verschneite Landschaft reitet. In einem weiteren Clip ist Ellie zu sehen, wie sie eine Gitarre spielt. Das besondere an der Szene ist jedoch, dass es die Gitarre offenbar komplett frei vom Spieler gespielt werden kann.

Dafür haben sich die Entwickler von Naughty Dog ein interessantes Steuerungsschema ausgedacht, wie das Gitarrespielen mit dem DualShock 4-Controller simuliert werden kann. Das Touchpad wird dabei genutzt um den Schwung über die Saiten zu simulieren, während mit dem rechen Analogstick die zu spielenden Noten ausgewählt werden. Zudem können mit den L1- und R1-Tasten die Akkorde gewechselt werden.

Diverse Quellen der geleakten Szenen wurden bereits gesperrt, sodass davon auszugehen ist, dass auch die hier im Artikel eingebundenen Szenen früher oder später gesperrt werden.

Im Rahmen der jüngsten Verschiebung haben die Verantwortlichen von Naughty Dog bestätigt, dass sich „The Last of Us: Part 2“ kurz vor der Fertigstellung befindet. Allerdings könne man die für den 29. Mai 2020 geplante Veröffentlichung dennoch nicht einhalten, sodass die Veröffentlichung auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, „um die beste Erfahrung für alle zu erhalten“.

Sobald weitere Details bekannt werden, lassen wir euch umgehend davon wissen. Es bleibt also vorerst noch abzuwarten, wann der Titel in den Handel kommen soll.

