The Last of Us Part 2: Die Story soll alles in Frage stellen, was die Fans zu wissen glauben, sagt Troy Baker

In "The Last of Us: Part 2" werden die Spieler offenbar einige unerwartete Dinge erleben, die das Wissen der Fans über die Spielwelt, die Charaktere und die gesamten Umstände in ein neues Licht rücken.

Während die Fans aktuell die erneute Verschiebung von „The Last of Us: Part 2“ zu verdauen haben, spricht der Joel-Darsteller Troy Baker über die Story des heiß erwarteten Naughty Dog-Spiels. Und laut dem bekannten Darsteller soll die Geschichte des Spiels einige interessante und vor allem unerwartete Wendungen beinhalten.

Fans sollen ihre Gedanken in Frage stellen

Laut Troy Baker, der den Joel in den „The Last of Us“-Spielen verkörpert, sollten sich die Spieler auf einige unerwartete Dinge gefasst machen. Im Interview mit Fandom (via Pushsquare) sagte Baker:

„Wenn wir unsere Arbeit richtig gemacht haben, werden die Menschen alles [über The Last of Us 2] in Frage stellen. Ich möchte, dass [die Fans] in der Lage sind, ihre eigenen Vorstellungen darüber, was dieses Spiel ist, was diese Welt ist, wer die Charaktere sind – alles in Frage zu stellen.“

Weiter erklärte Baker, dass die Fans der Geschichte von Joel und Ellie offen gegenüberstehen sollten, da sie womöglich nicht unbedingt das ist, was sie erwarten würden.

„Ich möchte, dass die Leute dieser Geschichte aufgeschlossen gegenüberstehen und Joel und Ellie ihre Geschichte erzählen können – nicht die Geschichte, von der die Leute glauben, dass sie erzählt werden will“, gab der Darsteller zu verstehen.

Noch mehr über Joel gelernt

Auch wenn in „The Last of Us 2“ Ellie als Protagonistin im Fokus steht, spiel Joel weiter eine „zentrale Rolle“ in der Story. Dazu sagte Baker: „Was wir so gut gemacht haben, ist, dass wir weiterhin die verschiedenen Schichten abziehen und mehr über ihn erfahren – sogar ich habe noch mehr über Joel gelernt.“

„The Last of Us: Part 2“ befindet sich laut Naughty Dog kurz vor der Fertigstellung. Dennoch musste die bisher für den 29. Mai 2020 geplante Veröffentlichung erneut auf unbestimmte Zeit verschoben werden, „um die beste Erfahrung für alle zu erhalten“. Wann der Titel nun in den Handel kommen soll, ist noch nicht bekannt.

