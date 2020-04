Cyberpunk 2077: Releasepläne bleiben trotz Heimarbeit bestehen

„Cyberpunk 2077“ soll weiterhin im September 2020 veröffentlicht werden, wie die Verantwortlichen von CD Projekt RED heute bestätigt haben. Die erneute Bestätigung des Releasetermins im Rahmen des jüngsten Geschäftsberichts folgte der inzwischen drei Wochen andauernden Phase der Heimarbeit aufgrund der Corona-Krise.

September-Release trotz Heimarbeit nicht in Gefahr

Die Veröffentlichung von „Cyberpunk 2077“ am 17. September 2020 sei laut aktueller Einschätzung des CD Projekt RED CEOs Adam Kiciński nicht in Gefahr. Nach drei Wochen in Heimarbeit könne das Unternehmen einschätzen, welche Arbeitsleistung auch in der Heimarbeit möglich ist. Es lässt sich demnach zusammenfassen, dass es keine größeren Unterbrechungen durch diese Einschränkung gibt.

In dem aktuellen Statement im Geschäftsbericht zum abgeschlossenen Finanzjahr 2019 teilte Kiciński (via WCCFTech) mit:

„Seit Mitte März arbeiten wir von zu Hause aus und gewährleisten gleichzeitig die Kontinuität all unserer Operationen. Wir arbeiten seit über drei Wochen in diesem Modus, und die bisherigen Ergebnisse bestätigen, dass wir alle unsere Operationen ohne größere Unterbrechungen weiterführen können.

Unsere Ziele haben sich nicht geändert; zuallererst beabsichtigen wir, Cyberpunk 2077 im September zu veröffentlichen. Wir fühlen uns motiviert und verfügen über die notwendigen Werkzeuge, um dieses Ziel zu erreichen.

Wir glauben auch, dass wir mit unserer langjährigen Strategie der Schuldenvermeidung und der Anhäufung von Bargeldreserven gut gerüstet sind, um in diesen unruhigen Zeiten auf alle Härten zu reagieren, die uns möglicherweise bevorstehen.“

Zum Thema: Cyberpunk 2077: Entsteht fortan in Heimarbeit – Statement von CD Projekt

„Cyberpunk 2077“ befindet sich für PS4, Xbox One und PC in Entwicklung. Das Spiel ist grundsätzlich bereits von Anfang bis Ende spielbar und wurde bereits an die Rating-Agenturen verschickt. Derzeit arbeitet das Entwicklerteam vor allem am Feinschliff und der Optimierung der Spielerfahrung.

