Resident Evil 8: Schockierende Einführung und mehr – Neue unbestätigte Details aufgetaucht

Auch wenn eine offizielle Ankündigung des Horror-Abenteuers weiterhin auf sich warten lässt, erreichten uns in den vergangenen Wochen regelmäßig unbestätigte Details zu „Resident Evil 8“.

Im Zuge eines aktuellen Berichts beriefen sich die Redakteure von „Relyonhorror.com“ genau wie zuletzt der Insider „DuskGolem“ auf einen internen Test von Capcom und bestätigten noch einmal diverse Informationen zu „Resident Evil 8“, die bereits in den letzten Tagen in Umlauf gebracht wurden. Darunter die wolfsähnlichen Gegner. Doch der Reihe nach.

Ethan noch einmal als Protagonist des Spiels bestätigt

Zunächst ist von einer „schockierenden Einführung“ die Rede, die vor allem langjährige Fans der Reihe überraschen soll. Das Magazin dazu: „Die Einführung des Spiels wird für langjährige Fans ’schockierend‘ sein und Chris Redfield involvieren. Verschiedene Demos schienen unterschiedliche Modelle von Chris zu bieten. Einige sagen, er sah einfach aus wie eine ältere Version des RE7-Chris, andere sagen, er sei komplett überholt worden.“ Weiter heißt es, dass die interne Demo zu „Resident Evil 8“ in einem verschneiten Dorf angesiedelt ist.

Als Ethan erkunden die Spieler einige Häuser am Rand des Dorfes und versuchen, Kontakt zu den Besuchern aufzunehmen. Diese zögern allerdings, sich dem Außenstehenden zu öffnen. „Die wolfähnlichen Kreaturen, über die in früheren Leaks berichtet wurde, werden als etwas beschrieben, die sich an Tiermenschen anlehnen und mit ihren massiven Klauen angreifen“, wird ausgeführt.

Zum Thema: Resident Evil 8: Vermeintlicher Untertitel und weitere unbestätigte Gameplay-Details

„Es gibt eine Fluchtsequenz, bei der man in einigen Versionen der Demo keinen Zugang zu einer Waffe hat und gezwungen ist, sich entweder in Sicherheit zu bringen oder zu versuchen, sich um sie herumzuschleichen. In der anderen Demo hingegen hat man eine Pistole, die gegen die Wesen jedoch wirkungslos ist.“

„Resident Evil 8“ soll den unbestätigten Berichten zufolge im kommenden Jahr in Form eines Cross-Generation-Titels veröffentlicht werden. Capcom selbst wollte die letzten Berichte zum neuen Ableger der „Resident Evil“-Reihe bisher nicht kommentieren.

Quelle: Relyonhorror

