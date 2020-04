Resident Evil 8: Vermeintlicher Untertitel und weitere unbestätigte Gameplay-Details aufgetaucht

"Resident Evil 8": Die offizielle Ankündigung lässt weiterhin auf sich warten.

In den vergangenen Wochen erreichten uns in regelmäßigen Abständen unbestätigte Details zu „Resident Evil 8“. Unter anderem war die Rede davon, dass das Horror-Abenteuer im kommenden Jahr in Form eines Cross-Generation-Projekts veröffentlicht wird.

Während Capcom zu diesem Thema weiter schweigt, brachte „BiohazardCast“ weitere unbestätigte Informationen zu“ Resident Evil 8″ in Umlauf. Diese sollen auf internen Tests von Capcom im Rahmen des Ambassador-Programms basieren. Gestützt werden die Angaben vom für gewöhnlich gut informierten Insider „Dusk Golem“. Wie es heißt, soll „Resident Evil 8“ mit dem Untertitel „Village“ versehen werden und den Charakter Ethan in den Fokus des Geschehens rücken.

Halluzinationen sollen für frischen Wind sorgen

Gleichzeitig ist die Rede davon, dass Chris Redfield in „Resident Evil 8“ zurückkehren und eine wichtige Rolle spielen wird. Laut „BiohazardCast“ taucht Chris Redfield zum Teil in Rückblenden auf, in denen Ethan, Mia und ihr Baby, das nach den Geschehnissen von „Resident Evil 7“ geboren wurde, zu sehen sind. Als Schauplatz des neuen Horror-Abenteuers wird Europa fungieren. In einer Szene der Demo befand sich der Spieler in einem Dorf, das mit mehreren Routen versehen wurde.

Zum Thema: Resident Evil 8: Cross-Gen-Release und Umwandlung von Revelations 3 – Neue Gerüchte

Die Aufgabe der Spieler bestand darin, ein Schloss zu erreichen. Auf ihrem Weg dorthin standen die Teilnehmer des internen Tests vor der Aufgabe, sich zu barrikadieren und den Kampf gegen Tiermenschen oder Zombies in Rüstungen aufzunehmen. Zu den neuen Spiel-Elementen sollen Halluzinationen gehören, die dafür sorgen, dass die Spieler in „Resident Evil 8“ mitunter nicht genau wissen, ob sie sich gerade mit realen Bedrohungen oder lediglich den Einbildungen des Hauptcharakters konfrontiert sehen.

Neues Inventarsystem und mehr geplant?

In „Resident Evil 8“ bekommen es die Spieler laut „BiohazardCast“ unter anderem mit einer Hexe zu tun, die mit einer verstörenden Lache für Angst sorgen soll und sich bis zu einem gewissen Grad mit Marguerite Baker vergleichen lässt. Die Hexe soll in regelmäßigen Abständen Jagd auf die Spieler machen und sich in einem Schwarm von Insekten auflösen, wenn sie (vorübergehend) besiegt wird.

Zum Thema: Resident Evil 8: Der bisher größte Schritt der Serie? Release soll 2021 erfolgen

Neben den Halluzinationen soll ein komplett überarbeitetes Inventarsystem zu den Neuerungen von „Resident Evil 8“ gehören. Bei diesem griffen die Entwickler von Capcom offenbar auf die Nutzeroberflächen von „Resident Evil 7“ und „Resident Evil 4“ beziehungsweise die damit gemachten Erfahrungen zurück.

Der Release von „Resident Evil 8“ soll im ersten Quartal 2021 erfolgen. Beachtet aber bitte, dass auch die heute aufgetauchten Angaben zum neuen „Resident Evil“ bisher nicht von Capcom bestätigt wurden.

Quelle: BiohazardCast

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Resident Evil