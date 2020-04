Resident Evil 8: Cross-Gen-Release und Umwandlung von Revelations 3 – Neue Gerüchte

Zunächst könnt ihr das Remake von "Resident Evil 3" genießen.

Der bekannte Leaker und Insider AestheticGamer (in einigen Kreisen als Dusk Golem bekannt), brachte am Wochenende weitere vermeintliche Details zum nächsten „Resident Evil“ in den Umlauf. Es soll 2021 auf den Markt kommen und auf den Namen „Resident Evil 8“ hören.

Den Angaben von AestheticGamer zufolge könnt ihr eine Cross-Gen-Veröffentlichung erwarten. Sollten sich die Angaben bewahrheiten, wird der Titel sowohl die beiden Konsolen PS4 und Xbox One als auch die neue Hardware PS5 und Xbox Series X erobern.

Aus Revelations 3 wurde Resident Evil 8

Etwas überraschender ist die weitere Aussage des Leakers. So sollen die Ursprünge des neuen „Resident Evil“ bei „Revelations 3“ liegen. Erst im Verlauf der Entwicklung habe sich Capcom dazu entschlossen, aus dem Projekt „Resident Evil 8“ zu machen.

„Der Grund, warum ich Anfang des Jahres sagte, dass Resident Evil 8 noch Jahre entfernt ist, liegt darin, dass sich im vergangenen Jahr ein Resident Evil 8 in der Entwicklung befand, das noch Jahre entfernt war. Doch Capcom wollte keine große Lücke zwischen Resident Evil 7 und RE8, sodass der Titel vorerst beiseite geschoben wurde. Interne Tests und dergleichen mit Revelations 3 verliefen super positiv“, so der Leaker.

Und er legte nach: „Revelations 3 wurde von internen Testern viel besser aufgenommen als erwartet. Das Spiel bekam also ein weiteres Jahr, um es auf Resident Evil 8 umstellen zu können. Die Ambassador-Leaks über Werwölfe und Ethan in einem Schneedorf sind zu 100 Prozent wahr, aber die Informationen sind veraltet.“

Große Änderungen und First-Person-Sicht

An „Resident Evil Revelations 3“ wurden dem Bericht zufolge große Änderungen vorgenommen, um daraus ein Spiel machen zu können, das einem Haupttitel gerecht wird. Änderungen flossen unter anderem in die Geschichte und in die Charaktere ein. Auch soll es sich um einen First-Person-Titel handeln. Und laut Aesthetic Gamer werden vermutlich nicht alle Puristen begeistert sein, da es in Bezug auf die Geschichte und die Charaktere zu einigen ernsthaften Abweichungen kommt.

Sollten seine Angaben stimmen, können wir in den kommenden Monaten mit einer Ankündigung rechnen. Denn auch darauf verwies AestheticGamer. Weitere Meldungen und Gerüchte zu „Resident Evil 8“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

