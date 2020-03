Resident Evil 8: Der bisher größte Schritt der Serie? Release soll 2021 erfolgen

Aktuellen Berichten zufolge soll es sich bei "Resident Evil 8" um den bisher größten Schritt der Serie handeln. Zudem ist die Rede davon, dass der Titel 2021 in Form eines Cross-Generation-Titels veröffentlicht wird.

In den vergangenen Monaten erreichten uns regelmäßig neue Gerüchte zu „Resident Evil 8“ – oder wie auch immer der nächste Ableger heißen wird.

Unter anderem war von einem Setting in verschneiten Bergen sowie Werwolf-ähnlichen Gegnern die Rede. Während Capcom zu diesem Thema weiter schweigt, möchte der als verlässliche Quelle geltende Insider „Dusk Golem“ weitere Details zum neuen „Resident Evil“ in Erfahrung gebracht haben. Wie es heißt, soll der Titel 2021 in Form eines Cross-Generation-Projekts für die aktuellen Plattformen sowie die beiden Next-Generation-Konsolen veröffentlicht werden.

Der bisher größte Schritt innerhalb der Serie?

Weiter führte „Dusk Golem“ aus, dass wir es beim neuen „Resident Evil“ mit dem bisher größten Schritt innerhalb der Serie zu tun haben. Was das Ganze genau bedeutet, ist unklar. Allerdings soll sich das ambitionierte Projekt seit 2016 in Entwicklung befinden. Der Insider weiter:

„Die Entwicklung ist dem ursprünglichen Resident Evil 3 sehr ähnlich, nicht dem Remake. Allerdings werde ich erst zu einem späteren Zeitpunkt auf das eingehen, was ich damit meine. Die Ankündigung dafür wird wirklich bald erfolgen und es ist bei weitem der größte Schritt, den die Serie jemals gemacht hat.

Daher erwarte ich, dass viele Leute sauer darüber sein werden, wenn es enthüllt wird. Allerdings sollten sie aufgeschlossen sein. Interne Tests und Ähnliches zeigen, dass es sich um ein qualitativ hochwertiges Spiel handelt, und ich bin ziemlich begeistert davon.“

Wann im Endeffekt mit der Ankündigung des neuen „Resident Evil“ zu rechnen ist, verriet „Dusk Golem“ leider nicht. Da Capcom Gerüchte dieser Art traditionell nicht kommentiert, sollten die Angaben des Insiders vorerst natürlich mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

