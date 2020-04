Vorbesteller-Charts: Ghost of Tsushima hinter einem Switch-Spiel

Die neusten Vorbesteller-Charts sind da. Ganz hoch im Kurs stand in den vergangenen Tagen das Switch-Spiel "Xenoblade Chronicles: Definitive Edition". Auch für "Ghost of Tsushima" lief es gut.

"Ghost of Tsushima" landete auf dem zweiten Platz.

Auch in Zeiten von COVID-19 werden reichlich Videospiele vorbestellt. Und welche der kommenden Games dabei besonders hoch in der Gunst der Käufer stehen, verraten die neusten Vorbesteller-Charts. Sie basieren auf Angaben aus dem Handel und berücksichtigen den Zeitraum vom 9. April bis zum 15. April 2020.

Den Spitzenplatz konnte das Switch-Spiel „Xenoblade Chronicles: Definitive Edition“ verteidigen. Der Titel kommt Ende Mai 2020 auf den Markt. Auch der zweite Platz blieb unverändert. Es handelt sich um „Ghost of Tsushima“, das den bisherigen Planungen zufolge am 26. Juni 2020 die PS4 erobern soll. Es sei denn, es bestätigen sich die aktuellen Verschiebungsgerüchte. Der dritte Platz ging an „Sakura Wars“. Hier ist eine Veröffentlichung am 28. April 2020 geplant.

Bei den restlichen Spielen in der Vorbesteller-Top-10 handelt es sich um Neu- und Wiedereinsteiger. Mit dabei ist beispielsweise „Saints Row The Third Remastered“ auf dem siebten Platz und „Sword Art Online Alicization Lycoris“ auf Rang 6. Hinzu kamen zahlreiche Switch-Spiele bzw. -Versionen. Als Beispiele können die „BioShock Collection“ und „Catherine Full Body“ genannt werden.

Vorbesteller-Top 10

Wie gewohnt sind die Vorbesteller-Charts nur bedingt aussagekräftig, da sie sich ausschließlich auf bestimmte Angaben aus dem Handel beziehen. Digitale Vorbestellungen in den Online-Stores der Konsolenhersteller fließen nicht mit ein.

