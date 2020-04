Assassin’s Creed: Neuankündigung steht laut einem Insider bevor

In den vergangenen Monaten erreichten uns regelmäßig Gerüchte zu einem neuen "Assassin's Creed"-Abenteuer. Laut dem als glaubwürdig eingestuften Insider "Shinobi602" steht die Ankündigung des Titels möglicherweise unmittelbar bevor.

Steht die offizielle Ankündigung eines neuen "Assassin's Creed"-Abenteuers bevor?

In den vergangenen Wochen und Monaten machten eigentlich in regelmäßigen Abständen Gerüchte um den nächsten Ableger der erfolgreichen „Assassin’s Creed“-Serie die Runde.

Während Ubisoft zu diesem Thema weiter schweigt, schoss sich die Gerüchteküche zuletzt auf ein „Assassin’s Creed“-Abenteuer mit einem Wikinger-Setting ein. Ob an den Gerüchten etwas dran ist, könnten wir möglicherweise schon in ein paar Wochen erfahren. Dies deutete zumindest der als glaubwürdige Quelle eingestufte Industrie-Insider „Shinobi602“ an.

Enthüllung ursprünglich auf der E3 2020 geplant?

Auf die Frage angesprochen, wann denn nun mit der offiziellen Enthüllung des neuen „Assassin’s Creed“-Titels zu rechnen sei, gab der Insider kurz und knapp zu verstehen: „Wir haben es fast geschafft.“ Denkbar wäre sicherlich, dass Ubisoft das kommende „Assassin’s Creed“-Abenteuer ursprünglich auf der E3 2020 im Juni vorstellen wollte. Aufgrund des Coronavirus fällt der diesjährige Ableger der weltweit wichtigsten Videospielmesse allerdings ins Wasser.

Zum Thema: Assassin’s Creed Ragnarok: Leaks entsprechen laut einem Insider nicht den Tatsachen

Da laut dem Ausrichter ESA auch keine digitale Version der E3 2020 geplant ist, könnte sich Ubisoft unter Umständen dazu entschlossen haben, die offizielle Ankündigung des neuen „Assassin’s Creed“ im Zuge eines separaten Online-Events oder Live-Streams vorzunehmen.

Bisher unbestätigten Berichten zufolge sollen neben dem PC, der Xbox One und der PlayStation 4 auch die beiden Next-Generation-Konsolen PlayStation 5 beziehungsweise Xbox Series X mit dem kommenden „Assassin’s Creed“-Titel bedacht werden. Ubisoft selbst wollte sich zu den aktuellen Gerüchten bisher leider nicht äußern.

Almost there. — Shinobi602 (@shinobi602) April 16, 2020

