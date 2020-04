Outriders: Die Fähigkeiten der Helden in neuen Clips vorgestellt

Via Twitter brachten die Entwickler von People Can Fly diverse Gameplay-Clips zum Rollenspiel-Shooter "Outriders" in Umlauf. Zu sehen sind die Fähigkeiten der unterschiedlichen Charakterklassen.

"Outriders" entsteht bei People Can Fly.

In Zusammenarbeit mit dem japanischen Publisher Square Enix kündigten die „Gears of War: Judgment“-Macher von People Can Fly ihr neues Projekt „Outriders“ an.

In den vergangenen Tagen stellte das polnische Studio über die Online-Plattform Twitter mehrere kleine Gameplay-Clips zu „Outriders“ zur Verfügung. Diese zeigen die verschiedenen Charaktere und deren Fertigkeiten in Aktion. Spielerisch versteht sich „Outriders“ als ein kooperativer Rollenspiel-Shooter, in dem ihr mit zwei weiteren Spielern loszieht.

Entwickler setzen auf einen Cross-Generation-Release

Offiziellen Angaben zufolge punktet „Outriders“ vor allem mit seinem düsteren Science-Fiction-Szenario. Die Menschheit verblutet in den Schützengräben von Enoch und kämpft um ihr Überleben. Ihr erstellt euch einen Outrider, mit dem ihr zu einer Reise über den feindseligen Planeten aufbrecht. Nachdem die Spieler die Slums und Baracken verlassen haben, soll eine abwechslungsreiche Welt auf sie warten.

„Outriders kombiniert spannende Feuergefechte mit brachialen Kräften und einem Arsenal zunehmend ausgefallener Waffen und Ausrüstungsgegenständen. Damit bieten dir einige der besten Entwickler von Shootern in der Brachen – People Can Fly – zahllose Stunden Spielspaß“, führen die Macher von People Can Fly aus.

„Outriders“ wird Ende des Jahres für die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X sowie den PC veröffentlicht.

As a Trickster, use your Temporal Slice to cut through all adversaries you encounter with explosive, X-ray results. #Outriders pic.twitter.com/dhRMs0wkHn — Outriders (@Outriders) April 9, 2020

Jump-slam into battle by activating your melee attack whilst sprinting. #Outriders pic.twitter.com/rsJz0zJaJ9 — Outriders (@Outriders) April 10, 2020

As a Devastator, impale your enemies by conjuring stone spikes from the ground itself. #Outriders pic.twitter.com/4tmLSwfM7s — Outriders (@Outriders) April 16, 2020

As a Trickster, you can use your Slow Trap ability in a number of ways, such as slowing down enemies to avoid being swarmed! #Outriders pic.twitter.com/oqZE4TD1F3 — Outriders (@Outriders) April 17, 2020

Join video meetings from another planet with these tranquil Enoch Backgrounds. Download this video here: https://t.co/ZpQcHHx5Qw 1/2 #Outriders pic.twitter.com/Z3Saw7dReN — Outriders (@Outriders) April 14, 2020

