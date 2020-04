Red Dead Online: Rollen-XP-Boni und Rabatte – Die Inhalte der Woche

Auch wenn sich die Überraschungen und wirklichen Neuerungen in Grenzen halten, setzt Rockstar Games den Support von "Red Dead Online" fort. Hier erfahrt ihr, was euch in dieser Woche erwartet.

Auch in dieser Woche werdet ihr in "RDR Online" bei Laune gehalten.

Rockstar Games hat für „Red Dead Online“ die neuen Rabatte und Aktionen der Woche angekündigt. Laut der Angabe des Entwicklers erhalten Händler 50 Prozent mehr Rollen-XP für alle Verkaufs- und Versorgungsmissionen und Free Roam-Events. Schwarzbrenner bekommen wiederum 50 Prozent mehr Rollen-XP für alle Verkaufs-, Bootlegger- und Storymissionen.

Bei der präsentierten Serie der Woche handelt es sich um eine „explosive Variante von Name Your Weapon“. Darin verdient ihr Extrapunkte, indem ihr eure Gegner mit den leichter entzündbaren Waffen in eurem Arsenal erledigt. Und das Wapiti-Reservat in Ambarino ist in dieser Woche in der rotierenden Auswahl an Schauplätzen verfügbar.

Rabatte der Woche

Schwarzbrenner profitieren in dieser Woche von Angeboten auf eine Reihe von Erweiterungen. Und Outlaws als auch Gesetzestreue sollten sich die Rabatte und Angebote auf Sättel, Stellplätze sowie Rollen-Gegenstände nicht entgehen lassen.

60 % Rabatt auf alle Sättel

30 % Rabatt auf alle Stellplätze

40 % Rabatt auf alle Rollen-Gürtelschnallen, -Brillen, -Augenklappen, -Ringe und -Handschuhe

30 % Rabatt auf alle Mäntel

30 % Rabatt auf die Schwarzbrenner-Bar, die Banderweiterung und alle Verschönerungen für die Schwarzbrennerei (z. B. Bardekor, Einbauten & Armaturen und Fotos)

+++ GTA Online & Red Dead Online: Ein Teil der Einnahmen wird für Opfer des Coronavirus gespendet +++

Limitierte Kleidung

Im Katalog von Wheeler, Rawson & Co. erhaltet ihr bis zum 27. April 2020:

Karomütze

Folwell-Hut

Gardenienhut

Macbay-Jacke

Clymene-Mantel

Cardozo-Weste

Carver-Hose

Griffith-Beinschützer

Fellschienbeinschützer

„Red Dead Online“ ist der Multiplayer-Teil von „Red Dead Redemption 2“ und kann auf PS4, Xbox One und PC gespielt werden.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Red Dead Online