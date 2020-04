Hitman: Die komplette erste Season kostenlos für PS4

Holt euch "Hitman: Die komplette erste Season" kostenlos.

Nachdem die Kontaktbeschränkungen ein weiteres Mal verlängert wurden, kommt das neue Gratisangebot zum richtigen Zeitpunkt: Im PlayStation Store bekommt ihr „Hitman: Die komplette erste Season“ kostenlos.

Zum Gratis-Angebot: Hitman – Die komplette erste Season

Eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft wird nicht vorausgesetzt, allerdings stehen einige Spieler vor einem Problem. Sie können das Angebot nicht wahrnehmen. Stattdessen bekommen sie die Meldung angezeigt: „Du kannst dieses Produkt aus folgenden Gründen nicht kaufen: Du hast Folgendes bereits:

Hitman Paris.“

Die erste Episode konnte schon 2017 kostenlos in Anspruch genommen werden, was diesen Fehler offenbar bei einigen Spielern auslöst. Berichten zufolge hilft es, auf einen anderen Store auszuweichen. Zudem ist zu beachten: Die Complete Edition von „Hitman“ gab es bereits über PS Plus.

„Hitman: Die komplette erste Season“ enthält alle Episoden, Herausforderungen, Gelegenheiten, Eskalationsaufträge und vorgestellten Aufträge. Außerdem erhalten die Spieler Zugriff auf die bisherigen Updates.

Hitman 2 im Angebot

Falls ihr euch mit dem zweiten Teil beschäftigen wollt, kann euch ebenfalls geholfen werden: „Hitman 2“ befindet sich im Angebot. Im Rahmen des gestern gestarteten Sales bekommt ihr den Titel im PlayStation Store für 19,99 Euro, was rechnerisch einem Rabatt in Höhe von 71 Prozent gleichkommt.

