Skate 3: Offenbar Mobile-Version geplant – Allerdings kein Skate 4

Aktuellen Gerüchten zufolge plant EA kein "Skate 4".

Mittlerweile sind seit der Veröffentlichung von „Skate 3“ im Mai 2010 rund zehn Jahre ins Land gezogen. Ein Zeitraum, in dem sich sich die Fans immer wieder für einen neuen Teil der Serie einsetzten.

Nachdem in den vergangenen Monaten das Gerücht die Runde machte, dass die Reihe zurückkehren könnte, erreichten uns heute weitere unbestätigte Details zum Comeback von „Skate“. Allzu große Erwartungen sollten wir demnach nicht haben. Stattdessen berichtet der ehemalige Profi-Skater Jason Dill, dass er von EA kontaktiert wurde, um an einer Mobile-Version von „Skate 3“ zu arbeiten.

Skate 4 ist aktuell offenbar kein Thema

An einem Nachfolger in Form von „Skate 4“ hingegen wird derzeit wohl nicht gearbeitet. „Ich habe vor rund zehn Monaten einen Anruf von den Leuten von EA erhalten. Diese sagten: ‚Hey, wir wollen über das Skate-Spiel sprechen.‘ Ich sagte, dass das in Ordnung ist. Im Grunde sagten sie: ‚Wir wollen eine mobile Version von Skate 3 machen‘. Ich schrieb zurück und fragte: ‚Was noch?‘ Sie antwortete: ‚Nein, das war’s'“, so Dill.

Zum Thema: Skate 4: Hoffnung auf die Fortsetzung – Trademark doch nicht aufgegeben

Und weiter: „Ich schrieb zurück: ‚Hey. Das ist keine große Sache aber niemand will eure blöde mobile Version von Skate 3. Macht einfach Skate f–king 4. Macht einfach das Spiel und ich nehme wieder teil.‘ Man kann es damit nicht auf die gleichen Zahlen wie bei den anderen Titeln bringen. Aber man macht es für eine kulturelle Sache, die sich später auszahlt.“

EA selbst wollte die aktuellen Gerüchte um die Zukunft von „Skate“ bisher nicht kommentieren.

Quelle: Wccftech

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Skate 3