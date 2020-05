The Dark Pictures – Little Hope: Dev-Diary mit Spielszenen und Details zum Horror-Titel

Heute bedachten uns die Entwickler von Supermassive Games mit dem ersten Entwickler-Tagebuch zu "The Dark Pictures: Little Hope". Geliefert werden frische Details und Eindrücke aus dem Horror-Abenteuer.

"The Dark Pictures: Little Hope" erscheint im Sommer 2020.

In Zusammenarbeit mit dem japanischen Publisher Bandai Namco Entertainment arbeiten die Entwickler von Supermassive Games an der „The Dark Pictures Anthology“ genannten Horror-Serie.

Die zweite Episode entsteht derzeit unter dem Namen „Little Hope“ und ist für eine Veröffentlichung im Sommer dieses Jahres vorgesehen. Nachdem uns die Macher von Supermassive Games kürzlich mit einem ersten Trailer zum Horror-Abenteuer bedachte, steht ab sofort auch ein neues Entwickler-Tagebuch bereit. Geboten werden Details, die uns Pete Samuels, der CEO von Supermassive Games, liefert. Zudem dürfen sich Horror-Fans auf schaurige Gameplay-Szenen freuen.

Ein Abstecher in eine geheimnisvolle Stadt

Die Geschichte von „The Dark Pictures: Little Hope“ verfrachtet euch in die namensgebende Stadt Little Hope, in die es eine Gruppe, bestehend aus vier Studenten und ihrem Lehrer, verschlägt. Zusammen suchen sie verzweifelt nach einer Möglichkeit zu entkommen, doch die okkulte Vergangenheit der Stadt lauert hinter jeder Ecke. Um zu entkommen, müssen sie das Geheimnis hinter den schattenhaften Erscheinungen enthüllen, von denen sie gejagt werden, bevor diese ihre Seelen in die Hölle schleifen.

Zum Thema: The Dark Pictures – Little Hope: Das Horror-Abenteuer im ersten Trailer vorgestellt

Genau wie es bereits bei „Man of Medan“ der Fall war, warten in „Little Hope“ zahlreiche verschiedene Storylines, auf die die Spieler mit ihren Entscheidungen aktiv Einfluss nehmen können. Auch die kooperative Mehrspieler-Komponente aus „Man of Medan“ feiert ein Comeback.

Ein konkreten Releasetermin bekam „The Dark Pictures: Little Hope“, das für die PS4, die Xbox One und den PC entsteht, bisher nicht spendiert.

