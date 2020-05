Assassin’s Creed Valhalla: Keine 60FPS auf PS5 & Xbox Series X?

Möglicherweise wird "Assassin's Creed Valhalla" auf den beiden Next-Generation-Konsolen keine Darstellung in 60 Bildern die Sekunde unterstützen. Dies räumten die verantwortlichen Entwickler von Ubisoft auf Nachfrage ein.

"Assassin's Creed Valhalla" erscheint auch für die PS5.

Vor wenigen Tagen ließ Ubisoft endlich die sprichwörtliche Katze aus dem Sack und kündigte die Entwicklung von „Assassin’s Creed Valhalla“ offiziell an.

Der neueste Ableger der langlebigen Serie wird unter anderem für die beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series beziehungsweise PS5 erscheinen. Wer sich auf den beiden Konsolen der neuen Generation auf eine Darstellung in 60 Bildern die Sekunde gefreut haben sollten, sollte seine Erwartungen möglicherweise ein wenig zurückschrauben. Wie die Entwickler von Ubisoft einräumten, kann eine Unterstützung von 60FPS nämlich nicht garantiert werden.

30 Bilder die Sekunde auf der Next-Gen?

Zwar ging es im entsprechenden Statement lediglich um die Xbox Series X-Version von „Assassin’s Creed Valhalla“, wir können aber wohl getrost davon ausgehen, dass die Aussagen auch für die PS5-Fassung des Assassinen-Abenteuers gelten. Wie es heißt, kann Ubisoft zum aktuellen Zeitpunkt nicht garantieren, dass „Assassin’s Creed Valhalla“ auf der Xbox Series X 60FPS bieten wird – auch wenn es bis zum Release natürlich noch entsprechende Optimierungen geben wird.

Das Studio führte gegenüber Eurogamer aus: „Assassins Creed Valhalla profitiert von schnelleren Ladezeiten, sodass die Spieler reibungslos in die Geschichte und die Welt eintauchen können. […] Wir können es kaum erwarten, die wunderschöne Welt, die wir erstellen, in atemberaubender 4K-Auflösung zu sehen.“

„Assassin’s Creed Valhalla“ befindet sich für den PC, Stadia, die Xbox One, die Xbox Series X, die PS4 sowie die PS5 in Entwicklung und wird in diesem Jahr erscheinen.

