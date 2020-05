Assassin’s Creed Valhalla: Versteckte Klinge ermöglicht Instakills

Auch in „Assassin’s Creed Valhalla“ werden die Spieler wieder die Möglichkeit bekommen, die versteckte Klinge zum Einsatz zu bringen. Mit dem richtigen Timing eingesetzt, soll diese geheime Waffe jeden Gegner im Spiel verdeckt töten können.

Versteckte Klinge und Social-Stealth

Der für das kommende Open-World-Spiel verantwortliche Creative Director Ashraf Ismail hat im Interview mit Kotaku einige Details zur versteckten Klinge in „Assassin’s Creed Valhalla“ verraten. Unter anderem bestätigte der Entwickler, dass der Protagonist Eivor nicht von Anfang an als trainierter Assassine auftritt. Er erhält zwar recht früh Zugriff auf die Waffe, muss aber erst lernen, damit umzugehen.

„Wir wollten einen Blick auf die alten Spiele werfen und sehen, wie großartig diese Spiele waren, und bestätigen, was das Großartige an der aktualisierten Formel ist. Es gab eine Identität und Einzigartigkeit, die wir für Valhalla zurückbringen wollten“, erklärte Ismail.

„Eivor erhält die versteckte Klinge schon recht früh. Wir fahren mit dem Grundgedanken fort, dass Eivor kein ausgebildeter Assassine ist. Eivor ist ein Wikinger, der diese knallharte Waffe erhält und sehr schnell lernen muss. Zu Beginn der Erfahrung wird Eivor eine Technik erlernen, die mit dem richtigen Timing … praktisch jeden Menschen mit einem Treffer töten kann.“

Passend dazu gibt es auch in „Assassin’s Creed Valhalla“ wieder ausgefeilte Stealth-Mechaniken wie das Eintauchen in Menschenmengen. „Ja, Social-Stealth ist zurück. Die Annahme, dass eine nordische Person oder ein Wikinger an einem Ort sein könnte, an dem er nicht erwünscht ist, dass er sich sozusagen inkognito in der Menge versteckt, wenn man so will, ergab sehr viel Sinn.“

Zum Thema: Assassin’s Creed Valhalla: Details zur ersten DLC-Storymission und Spekulation zur Verstecken Klinge

„Assassin’s Creed Valhalla“ erscheint vermutlich im Herbst dieses Jahres für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC und Google Stadia.

