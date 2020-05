Assassin’s Creed Valhalla: Details zur ersten DLC-Storymission und Spekulation zur Verstecken Klinge

"Assassin's Creed Valhalla" soll nicht das längste Abenteuer der Reihe werden. Weniger brutal wird es aber offenbar nicht.

Ubisoft lässt derzeit an „Assassin’s Creed Valhalla“ arbeiten. Der Titel wurde kürzlich mit einem Trailer angekündigt. In der vergangenen Woche sollten erste Gameplay-Szenen folgen, die sich als weniger aussagende Sequenzen entpuppten.

Doch inzwischen steht fest, was euch mit dem Season Pass erwartet. Schon vor der tatsächlichen Gameplay-Enthüllung sickerten die ersten Details zu den Download-Erweiterungen durch. Entdeckt wurden sie im offiziellen Store von Ubisoft. Um unbestätigte Informationen handelt es sich somit nicht.

Mit dem Season Pass von „Assassin’s Creed Valhalla“ erhalten die Spieler einen Zugriff auf neue Inhalte. Zugleich ist die Rede von weiteren Ländern und einer Ergänzung der Ausrüstung. Auch offenbart die Season Pass-Beschreibung ein kleines Story-Detail. So können die Käufer die „grausame Wahrheit“ hinter Beowulf entdecken.

Der Season Pass umfast laut Ubisoft:

Beowulf ist ein frühmittelalterliches Heldengedicht, das sich aus 3182 Versen zusammensetzt und den namensgebenden Protagonisten in den Fokus rückt. Dieser zieht zunächst mit dem dänischen König Hrothgar in einen Kampf, wird später selbst zu einem Herrscher ernannt und muss sich gar mit einem Drachen anlegen. Eine komplette Beschreibung der recht blutigen Geschichte findet ihr hier. Was wir in „Assassin’s Creed Valhalla“ über die Legende erfahren werden, ist natürlich noch offen.

An anderer Stelle kam die Vermutung auf, dass die Versteckte Klinge in „Assassin’s Creed Valhalla“ angepasst werden kam. Darauf deutet zumindest das erste Videomaterial hin, in dem sie in verschiedenen Versionen gezeigt wird. Da der Ubisoft-Titel mit gewissen Anpassungsmöglichkeiten daher kommt, ist es tatsächlich denkbar, dass ihr euch im Verlauf der Handlung entsprechende Freischaltungen verdienen könnt.

Denkbar wäre es natürlich auch, dass die unterschiedlichen Klingen ein Teil der Geschichte sind. Die zuerst genannte Möglichkeit klingt allerdings wahrscheinlicher. Der folgende Tweet zeigt verschiedene Layouts:

As you might have noticed (and mentioned by @Jorraptor), several versions of the Hidden Blade have been shown in the #AssassinsCreedValhalla promo material

Do you expect this to just be part of the campaign or would you like the customization of the blade to be part of the game? pic.twitter.com/EQjqwgjZT9

