Modern Warfare & Warzone: Update der Woche zum Download – Patchnotes mit Details

In "Modern Warfare" warten einige Neuerungen auf euch.

Activision und Infinity Ward haben für „Call of Duty Modern Warfare“ ein neues Playlist-Update veröffentlicht. Und inzwischen liegt der offizielle Changelog vor, der recht überschaubar ausfällt. Fehlerbehebungen sind diesmal offenbar nicht dabei.

Auf Twitter teilen die Entwickler von „Call of Duty Modern Warfare“ mit, dass sich Gungame Reloaded fortan im Quick Play-Filter befindet. Darüber hinaus wurde der kurz zuvor eingeführte Bodenkrieg zu Fuß (Boots on the Ground War) durch Standard-Ground War ersetzt.

Dreckiges, altes Hausboot

Außerdem könnt ihr euch auf die Playlist „Dreckiges, altes Hausboot“ (Dirty Old Houseboat) austoben. Sie kehrte in „Call of Duty Modern Warfare“ zurück. Unterstützt werden die Maps Rust, Shipment und Shoot House 24/7.

Im Mehrspielermodus könnt ihr euch außerdem mit Messern in die Gunfights 3vs3-Kämpfe stürzen. Das heißt, eure Nahkampffähigkeiten sind gefragt. Hinzu kam Gunfight Blueprints als neuer Spielmodus.

Spieler von „Call of Duty Warzone“ gingen diesmal offenbar leer aus. Das heißt, die gewohnten Kämpfe können fortgesetzt werden. Zur Verfügung stehen Solo-, Trio- und Quad-Playlists.

Neue Bundles im Store

Auch neue Bundles wurden mit dem Update eingeführt. Dazu zählt ein Paket, mit dem die Operatorin Iskra in den Shooter kam. Das Bundle umfasst außerdem Waffen-Baupläne, einen Skin für den Helikopter und eine Uhr. Hinzu kam das Twin Suns-Paket mit Legendären Blaupausen für eine LMG und eine Pistole.

Die Neuerungen der Woche in der Übersicht

Neue MP Playlists:

Ground War

Gunfight Blueprints

Gunfight Knives Only

Demolition

Realism Gun Game Reloaded

Rust, Shipment, Shoot House 24/7

Store Bundles der Woche:

Iskra Operator Bundle (Neu)

Twin Suns (Neu)

Anime Express

Executive Armory I

Urban Avenger

Zum Thema

Auch ein größeres Update soll es für „Call of Duty Modern Warfare“ bald geben. Es bringt unter anderem die Hardhat-Map in das Spiel. Einen präzisen Termin gibt es bislang nicht. „Call of Duty Modern Warfare“ ist seit Oktober 2019 im Handel erhältlich. Der Free-2-Play-Shooter „Call of Duty Warzone“ folgte in diesem Jahr und konnte kürzlich eine beeindruckende Spielerzahl knacken.

