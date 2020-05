Deal der Woche: Explosive Open-World-Sandbox mit 75 Prozent Rabatt

Im PlayStation Store wartet ein neues Angebot der Woche auf euch. Bis zur kommenden Woche könnt ihr verschiedene Editions von "Just Cause 4" günstiger in Anspruch nehmen.

Ab 9,99 Euro könnt ihr loslegen und Chaos verursachen.

Im PlayStation Store wurde ein neuer Deal der Woche freigeschaltet, der euch zusätzlich zu den gestern enthüllten Angeboten sparen lässt. Günstiger zu haben ist einige Tage lang der Open World-Sandbox-Titel „Just Cause 4“, der in verschiedenen Editions vorliegt.

Im Angebot ist unter anderem „Just Cause 4: Reloaded“. Nur 9,99 Euro müsst ihr dafür bezahlen. Jenseits des Wochenangebotes werden für den Titel im PlayStation Store 39,99 Euro fällig. Der Rabatt beträgt somit 75 Prozent.

„Just Cause 4 Reloaded“ enthält das Grundspiel, den „Skystriker“-Wingsuit, den Schwarze-Hand-Mikro-Tarnjet, das Neon Racer-Pack, das Deathstalker Scorpion-Pack und das Renegade-Pack. Zum Vergleich: Die Standard Edition von „Just Cause 4“ kostet bei Amazon momentan 17,70 Euro.

Gold und Complete Editions

Doch nicht nur die Reloaded Edition wurde im Preis gesenkt. Auch die Gold Edition von „Just Cause 4“ bekommt ihr im Rahmen des Wochenangebotes günstiger. 14,99 statt der sonst üblichen 59,99 Euro bezahlt ihr im PlayStation Store dafür. Beim Kauf bekommt ihr neben einigen weiteren Packs den Expansion Pass.

Ebenfalls im Angebot ist die Complete Edition von „Just Cause 4“. Für dieses Paket bezahlt ihr 17,49 statt 69,99 Euro, was euch 75 Prozent sparen lässt. Die „Just Cause 4 Complete Edition“ enthält neben dem Grundspiel das Schwarzmarkt-Bundle, die „Daredevils of Destruction“-Erweiterung, die „Los Demonios“-Erweiterung, die „Danger Rising“-Erweiterung, den „Skystriker“-Wingsuit und den Schwarze-Hand-Mikro-Tarnjet.

Just Cause 4 im PlayStation Store

Die Preise sind bis zum 21. Mai 2020 gültig.

Weitere Deals im PlayStation Store

Im PlayStation Store wurde gestern ein umfangreicher Sale mit 200 Angeboten gestartet. Vorrangig berücksichtigt wurden besondere Editions von Spielen, die Season Pässe und einzelne Erweiterungen. Unsere Meldung mit einigen Preisbeispielen und der Verlinkung zur Übersichtsseite im PlayStation Store halten wir hier für euch bereit.

Und auch die PlayStation Plus-Spiele für Mai 2020 können weiterhin geladen werden.

