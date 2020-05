Minecraft: Mojang Studios enthüllen neue Spielerzahlen

Microsoft und die Mojang Studios haben aktuelle Spielerzahlen für den Mega-Erfolg „Minecraft“ enthüllt. Seit der Veröffentlichung vor rund elf Jahren wurden demnach mehr als 200 Exemplare verkauft.

126 Millionen aktive Spieler

Aktuell tummeln sich 126 monatlich aktive Spieler in „Minecraft“. In den vergangen Monaten stieg die Zahl der aktiven Spieler um 25 Prozent. Gleichzeitig stieg die Anzahl der Multiplayer-Sitzungen um 40 Prozent an. Der Titel profitiert offenbar von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, dank der immer mehr Menschen in Multiplayer-Titeln versuchen, den Kontakt mit anderen Menschen zu pflegen, mit denen sie sich im realen Leben aufgrund von Kontaktsperren nicht treffen durften.

Die bereits seit März kostenlos verfügbaren Bildungsinhalte der „Minecraft: Education Collection“ erfreuen sich großer Beliebtheit und wurden seit dem 24. März 2020 mehr als 50 Millionen Mal heruntergeladen.

Auf der offiziellen Seite wird bekannt gegeben: „Bis heute wurde Minecraft mehr als 200 Millionen Mal verkauft. Darüber hinaus erleben 126 Millionen aktive Spieler monatlich packende Abenteuer oder erschaffen immer neue Welten.“

Passend zum elften Geburtstag von „Minecraft“ habe die Mojang Studios auch die Umbenennung und das zugehörige Logo enthüllt. Gleichzeitig wurde bestätigt, dass das Studio an mehreren neuen Ideen für neue Projekte arbeitet. Genauere Details wurden aber noch nicht genannt.

