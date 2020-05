Biomutant: Releasefenster für das Kung-Fu-RPG genannt

Mit "BioMutant" steht ein vielversprechendes Open-World-Rollenspiel bevor, das einige interessante Ansätze zu bieten scheint. Nach einigen Verschiebungen wurde nun ein neues Releasefenster in Aussicht gestellt.

Das Studio Experiment 101 arbeitet zusammen mit dem Publisher THQ Nordic an dem vielversprechenden Kung-Fu-RPG „Biomutant“. Nach mehreren Verschiebungen liefert die Embracer Group (via Comicbook) als Mutterunternehmen von THQ Nordic einen frischen Hinweis auf das Releasefenster des Titels.

Kung-Fu-RPG erscheint in diesem Geschäftsjahr

„BioMutant“ soll demnach noch im Laufe des aktuellen Geschäftsjahres veröffentlicht werden. Das bedeutet, dass der Titel bis zum 31. März 2021 im Handel erhältlich sein sollte. Genauere Details zu den Releaseplänen haben die Verantwortlichen der Embracer Group jedoch noch nicht verraten.

Das Unternehmen machte aber deutlich, dass eine ganze Reihe von hochqualitativen Veröffentlichungen im Laufe des Geschäftsjahres zu erwarten sind, die für beträchtliches Wachstum des Unternehmens sorgen sollten. Es heißt im Detail:

„Wir erwarten für das laufende Geschäftsjahr ein substanzielles Wachstum, das durch eine große Anzahl von qualitativ hochwertigen Veröffentlichungen getrieben wird, bei denen wir gespannt sind wie sie von den Spielern aufgenommen werden. Dieses Wachstum wird durch die jüngsten und bevorstehenden Neuveröffentlichungen von Spielen wie Biomutant unterstützt werden…“

Erstmals wurde „BioMutant“ bereits im August 2017 für die Veröffentlichung im Jahr 2018 angekündigt. Dann wurde es auf 2019 und schließlich nochmals auf unbestimmte Zeit verschoben. Laut den aktuellen Hinweisen könnte das Kung-Fu-Rollenspiel noch in diesem Jahr im Sommer oder zum Ende des Jahres oder aber genauso auch im ersten Quartal 2021 erscheinen.

Zum Thema: Biomutant: Statement des Studios zur laufenden Entwicklung

Möglicherweise haben die Entwickler von Experiment 101 aus „BioMutant“ inzwischen auch in ein Cross-Gen-Spiel für PS4 und Xbox One sowie PS5 und Xbox Series X gemacht. Offiziell wurde das aber noch nicht bestätigt. Aktuell wird „Biomutant“ für PS4, Xbox One und PC entwickelt.

Mit „Biomutant“ bekommen die Spieler ein mythisches, postapokalyptisches Kung-Fu-Rollenspiel geboten, das in einer offenen Spielwelt angesiedelt ist. Laut den Entwicklern bietet das Spiel ein einzigartiges Martial-Arts-Kampfsystem, welches Nahkampf, Schießen und Mutationsaktionen miteinander kombiniert.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Biomutant