The Walking Dead: Fünfte Staffel geplant? Das sagt Skybound Games

In den vergangenen Tagen machte das Gerücht die Runde, dass hinter verschlossenen Türen bereits an einer fünften Staffel von "The Walking Dead" gearbeitet werden könnte. Doch was sagen die Verantwortlichen von Skybound Games zu den Spekulationen?

"The Walking Dead": Die Geschichte rund um Clementine wurde abgeschlossen.

Nach der Insolvenz von Telltale Games im Jahr 2018 wurde „The Walking Dead: The Final Season“ von den Entwicklern von Skybound Games fertiggestellt.

Mit der finalen Staffel wurde die Geschichte rund um die Protagonistin Clementine zu einem würdigen Ende gebracht. In den vergangenen Tagen machte das Gerücht die Runde, dass die Verantwortlichen von Skybound Games mit der „The Walking Dead“-Franchise noch lange nicht abgeschlossen haben und bereits an einer fünften Staffel arbeiten. Doch was ist an den Gerüchten dran?

Skybound Games möchte eine fünfte Staffel nicht ausschließen

Um erst gar keine Spekulationen aufkommen zu lassen, nahm Skybound Games diesen umgehend den Wind aus den Segeln. Wie es in einer offiziellen Stellungnahme heißt, ist derzeit keine fünfte Staffel zu „The Walking Dead“ geplant. Komplett ausschließen möchte das Studio eine weitere Staffel laut eigenen Angaben zwar nicht, wies allerdings darauf hin, dass diese recht unwahrscheinlich ist.

„Vielen Dank an die Fans, die sich in den letzten Tagen gemeldet haben! Auch wenn wir euren Enthusiasmus für Telltale’s The Walking Dead von ganzem Herzen wertschätzen, haben wir derzeit keine Pläne für eine Season 5“, so Brian Huntingdon, Skybound VP of Online Content. „Bei solchen Dingen sage ich niemals nie. Aber wie nahe kann man der Null kommen?“

„Die Übernahme der Entwicklung zum Abschluss von Staffel 4 war verrückt, besonders für uns, da wir kein Entwicklungshaus sind“, hieß es weiter.

