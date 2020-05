The Last of Us Part 2: Story-Abschnitte verpassbar – Kein volles Upgrade von Ellie möglich

Wie die Entwickler von Naughty Dog bestätigten, können in "The Last of Us: Part 2" komplette Story-Abschnitte verpasst werden. Darüber hinaus wird es nicht möglich sein, Ellie in einem Durchlauf ein volles Upgrade zu verpassen.

"The Last of Us: Part 2" erscheint exklusiv für die PS4.

In wenigen Wochen wird mit „The Last of Us: Part 2“ einer der wohl letzten großen Exklusiv-Titel der PlayStation 4 das Licht der Welt erblicken.

Passend zum bevorstehenden Launch nannten die Entwickler von Naughty Dog weitere Details zu ihrem ambitionierten Projekt und wiesen darauf hin, dass es nicht möglich sein wird, Ellie in einem Durchlauf ein komplettes Upgrade zu verpassen. Hierbei haben wir es laut Co-Director Kurt Margenau mit einer bewussten Design-Entscheidung zu tun, da es in „The Last of Us: Part 2“ in erster Linie auf Entscheidungen und die daraus resultierenden Konsequenzen ankommt. Dies betrifft natürlich auch den Umgang mit Ressourcen und die Auswahl von Fertigkeiten.

Offenes Level-Design kann zum Verpassen von Story-Abschnitten führen

Somit sollen die Spieler dazu gezwungen werden, Entscheidungen zu treffen und mit den Konsequenzen zu leben. Ergänzend zu diesen Aussagen sprach Co-Director Anthony Newman noch einmal über das Level-Design von „The Last of Us: Part 2“ und bestätigte, dass dieses deutlich offener ausfallen wird, als es noch im ersten Teil der Fall war. Der offenere Ansatz beim Level-Design könnte unter Umständen sogar dazu führen, dass die Spieler komplette Abschnitte der Geschichte verpassen.

„Wir sind bei diesem Spiel so weit gegangen, das Level-Design derart offen zu gestalten, dass es tatsächlich ganze Story-Momente gibt, ganze Kampfbegegnungen, komplett geskriptete Sequenzen, die man unter Umständen komplett verpassen wird“, führte Newman aus und wies darauf hin, dass die Entdeckung solcher Momente dem Spiel eine ganz eigene Magie verleihen soll.

„The Last of Us: Part 2“ wird ab dem 19. Juni 2020 exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich sein.

