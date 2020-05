Dreams: VR-Support – Testphase soll in Kürze starten

Media Molecule hat bereits vor der Veröffentlichung des PS4-exklusiven Kreativ-Baukastens „Dreams“ angekündigt, dass der Support für PlayStation VR geboten werden soll. Zum Verkaufsstart des Spiels gab es noch keine Unterstützung für Virtual Reality-Features, doch allzu lange müssen VR-Fans offenbar nicht mehr warten.

Mit einem bevorstehenden Update sollen die Virtual-Reality-Features in „Dreams“ verfügbar gemacht werden. Doch bevor es soweit ist, sucht MediaMolecule noch eine begrenzte Zahl an Testern, die die VR-Features testen und auf den finalen Launch vorbereiten.

Die Tester müssen bereit sein, im Rahmen der Testphase vom 3. bis 17. Juni 2020 einige Videoanrufe mit den Entwicklern zu machen und mindestens jeden zweiten Tag einen Erfahrungsbericht über ihre Erfahrungen in „Dreams VR“ abzuliefern. Für die umfangreichen Mühen werden die Tester auch entsprechend bezahlt.

Wann genau das VR-Update für „Dreams“ veröffentlicht werden soll, ist bislang noch nicht bekannt. Es ist zu vermuten, dass es sich um einen der finalen Tests mit externen Testern handelt. Dementsprechend könnte die Veröffentlichung des VR-Updates im Sommer dieses Jahres zu erwarten sein. Einen offiziellen Termin gibt es noch nicht. Dieser ist vermutlich auch vom Feedback der Tester abhängig.

„Dreams“ ist exklusiv für PS4 erhältlich. Der Titel soll einen langfristigen Support erhalten. Und auch Support für die PS5 wurde bereis zugesichert.

We're looking for a limited number of EU Dreamers to help us test #DreamsPS4 VR's features, in order to help us refine and iterate them before launch.

Follow the link below to apply for our User Tests! 👇https://t.co/W4XUqwt9DX

— Media Molecule (@mediamolecule) May 22, 2020