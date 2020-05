Captain Tsubasa Rise of New Champions: Hat einen Termin – Neuer Trailer steht bereit

In einer aktuellen Pressemitteilung spendierte Bandai Namco Entertainment dem Arcade-Fußball-Titel "Captain Tsubasa: Rise of New Champions" einen Termin. Wir verraten euch, ab wann Spieler hierzulande loslegen dürfen.

"Captain Tsubasa: Rise of New Champions" erscheint im Sommer.

Wie bereits vor einer Weile bestätigt wurde, wird die beliebte „Captain Tsubasa“-Serie in diesem Jahr ihr Comeback auf dem PC sowie den Konsolen feiern.

Nachdem bisher noch in den Sternen stand, wann „Captain Tsubasa: Rise of New Champions“ genau veröffentlicht werden soll, sorgte der verantwortliche Publisher Bandai Namco Entertainment heute für Klarheit. Wie es in einer aktuellen Pressemitteilung heißt, dürfen die japanischen Spieler am 27. August 2020 loslegen. Die Spieler im Westen und somit auch in Europa sind einen Tag später an der Reihe – also am 28. August 2020.

Trailer liefert neue Eindrücke zum Spiel

Passend zur Enthüllung des Releasetermins stellte Bandai Namco Entertainment zudem einen neuen Trailer zu „Captain Tsubasa: Rise of New Champions“ bereit. Dieser steht unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit und liefert frische Eindrücke aus dem Spiel. Genau wie die Anime-Vorlage wird auch das Videospiel den Fußball nicht in einer realistischen Form nachbilden.

Stattdessen bietet „Captain Tsubasa: Rise of New Champions“ laut offiziellen Angaben eine mit viel Action und überzogenen Torschüssen angereichte Nachbildung des beliebten Sports. Das Spiel wird laut Bandai Namco Entertainment zudem mit seiner Anime-Grafik, dem zugänglichen Gameplay sowie den verschiedenen Game-Modi punkten und Fans langfristig bei Laune halten.

„Captain Tsubasa: Rise of New Champions“ erscheint für den PC, die PS4 und Switch.

