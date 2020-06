Cyberpunk 2077: Night City Wire verschoben – Neuer Termin steht

"Cyberpunk 2077" erscheint im September.

Ursprünglich sollte am 11. Juni 2020 und somit schon in der kommenden Woche das „Night City Wire“ genannte Event stattfinden, das von CD Projekt genutzt wird, um neue Eindrücke und Details zu „Cyberpunk 2077“ unter das Volk zu bringen.

Wie die Verantwortlichen des polnischen Studios in einem kurzen Statement bekannt gaben, entschloss man sich dazu, das „Night City Wire“-Event aufgrund der aktuellen Entwicklung in den USA zu verschieben. So möchten die Entwickler von CD Projekt die „Black Lives Matter“-Bewegung unterstützen und ein Zeichen gegen Rassismus und Ausgrenzung setzen.

Weiter heißt es seitens CD Projekt, dass das „Night City Wire“-Event noch in diesem Monat nachgeholt wird. Genauer gesagt am 25. Juni 2020. „Wir haben uns dazu entschlossen, Night City Wire auf den 25. Juni zu verlegen. Wir freuen uns noch immer darauf, neue Informationen über Cyberpunk 2077 mitzuteilen, aber im Moment finden noch wichtigere Diskussionen statt, und wir wollen, dass sie gehört werden. Wir sind von ganzem Herzen gegen Rassismus, Intoleranz und Gewalt. Black Lives Matter“, so CD Projekt.

„Cyberpunk 2077“ wird für die Xbox One, den PC sowie die PlayStation 4 erscheinen und befindet sich laut offiziellen Angaben in der finalen Entwicklungsphase. Läuft in der finalen Phase der Produktion nichts mehr schief, dann dürfte dem geplanten Release am 17. September 2020 nichts mehr im Wege stehen.

We decided to move Night City Wire to Jun 25th. We still look forward to sharing new information about CP’77, but more important discussions are happening right now and we want them to be heard. We wholeheartedly stand against racism, intolerance and violence. Black Lives Matter.

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 2, 2020