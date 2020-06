Project CARS 3: Der einsteigerfreundlichste Teil der Serie – Details zum Karriere-Modus

"Project CARS 3" erscheint im Sommer 2020.

Mit „Project CARS 3“ kündigten die Entwickler der Slightly Mad Studios den neuesten Ableger der Rennspielserie heute auch ganz offiziell für die Konsolen sowie den PC an.

Im Zuge der offiziellen Ankündigung wurde nicht nur ein erster Trailer veröffentlicht. Darüber hinaus nannten die Macher erste Details zur spielerischen Umsetzung des dritten Teils. Wie es heißt, nahmen sich die Entwickler das Feedback der Spieler zu Herzen und möchten bei „Project CARS 3“ unter anderem dafür sorgen, dass auch Neulinge schnell den Weg ins Spiel finden. Auf diesem Wege soll gewährleistet werden, dass das Rennspiel allen Nutzern gerecht wird – unabhängig von deren Können.

Die Steuerung mit dem Controller wurde komplett überarbeitet

Auch an Zeitgenossen, die den Titel mit einem Gamepad anstatt einem Lenkrad spielen möchten, wird laut offiziellen Angaben gedacht. So soll die Steuerung mit dem Gamepad, die in den ersten beiden Ablegern der „Project CARS“-Reihe etwas zu empfindlich ausfiel, komplett überarbeitet werden. Hinzukommen ein neues Handling sowie vollständig skalierbare Assistenten, mit denen die Spieler ihre Erfahrung in „Project CARS 3“ individuell anpassen können.

Zum Thema: Project CARS 3: Am Konzept der realistischen Simulation wird festgehalten

Zu den wichtigsten Features des Nachfolgers gehört laut den Slightly Mad Studios der neue Karriere-Modus, in dem es den Spielern erstmals in der Seriengeschichte ermöglicht wird, einen eigenen Rennstall mit exklusiven Fahrzeugen zu unterhalten. Geboten werden in der Karriere 24 Stunden-Rennen, dynamische Jahreszeiten und Allwetter-Rennen, die dem Spieler mitunter alles abverlangen.

Um konkurrenzfähig zu sein, können die eigenen Fahrzeuge natürlich verbessert und auf die vor euch liegenden Rennen zugeschnitten werden. „Project CARS 3“ erscheint im Sommer 2020 für die Xbox One, den PC und die PS4.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Project CARS 3