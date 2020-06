Final Fantasy XVI: Naoki Yoshida als Director? Yoshi-P bezieht Stellung zu den Gerüchten

In den letzten Tagen geisterte die Meldung durch das Netz, dass Naoki Yoshida als Director an "Final Fantasy XVI" arbeitet. Doch was sagt der "Final Fantasy XIV: A Realm Reborn"-Produzent selbst zu den Gerüchten?

"Final Fantasy XVI": Erscheint wohl erst für die nächste Konsolen-Generation.

Auch wenn eine offizielle Ankündigung des Rollenspiels noch auf sich warten lässt, gilt eigentlich als sicher, dass hinter verschlossenen Türen bereits an „Final Fantasy XVI“ gearbeitet wird.

Als wahrscheinlich gilt zudem, dass erst die neue Konsolen-Generation in Form der PS5 beziehungsweise der Xbox Series X mit dem Nachfolger versorgt wird. Da sich Square Enix bisher nicht zu zu „Final Fantasy XVI“ äußern wollte, sind Gerüchten natürlich Tür und Tor geöffnet. Zuletzt machte die Meldung die Runde, dass Naoki Yoshida, der von den Fans liebevoll „Yoshi-P“ genannt wird, als Director für den nächsten Hauptableger der langlebigen Rollenspiel-Serie verantwortlich sein wird.

Das sagt Yoshida zu den Gerüchten

In der Zwischenzeit meldete sich auch der 47-jährige Japaner selbst zu Wort und wies darauf hin, dass wir die aktuellen Gerüchte um „Final Fantasy XVI“ guten Gewissens zu den Akten legen können. Eigenen Angaben zufolge arbeitet Yoshida nicht als Director an dem Titel. Stattdessen möchte er sich auch in den kommenden Jahren um das Fantasy-Online-Rollenspiel „Final Fantasy XIV“ kümmern.

„Es macht den Anschein, dass es da eine große Fake-News gibt. Das ist wirklich lästig“, so Yoshida. „Sollte ich nicht an einer Krankheit oder einem Umfall sterben, dann werde ich auch in den nächsten Jahren für Final Fantasy XIV verantwortlich sein. Ignoriert bitte alle nicht-offiziellen Ankündigungen. Das ist so störend.“

Die Aussagen von Yoshida bedeuten natürlich nicht, dass sich „Final Fantasy XVI“ nicht in Entwicklung befindet. Es wird nur nicht unter der Aufsicht von Yoshida entstehen.

