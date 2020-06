Square Enix: Führender Dragon’s Dogma-Entwickler arbeitet an neuem Action-RPG

Ein führender Capcom-Entwickler von "Dragon's Dogma" arbeitet sein einiger Zeit bei Square Enix an einem neuen Projekt. Es werden neue Entwickler für sein Team gesucht. Es soll offenbar ein AAA-Actionspiel oder Action-RPG entstehen.

Square Enix baut derzeit ein Entwicklerteam für ein neues Projekt auf und mit dem früheren Capcom-Entwickler Ryota Suzuki wurde bereits ein führender Kopf bestätigt.

Ryota Suzuki hat zuvor bei Capcom gearbeitet und war dort Gameplay Lead für „Dragon’s Dogma“, Game Design Lead für „Dragon’s Dogma: Dark Arisen“ und Designer für „Devil May Cry 5“. Auch an „Monster Hunter: World“ und der „Iceborn“-Erweiterung hat er mitgewirkt.

AAA-Actionspiel oder Action-RPG

Auf der Rekrutierungseite (via Siliconera) von Square Enix dient Ryota Suzuki als Aushängeschild, um weitere interessierte Entwickler für das neue Projekt anzuziehen. Gesuch werden Entwickler, die Erfahrungen bei der Entwicklung von AAA-Spielen sowie bei der Erstellung von „Actionszenen und Kampfdesign haben“.

Suzuki hat bereits 2019 bei Square Enix angefangen. Er arbeitet als Battle Director an dem neuen AAA-Titel. Auch wenn er in einem Interview auf der Seite einige Details über die Motivationen von Square Enix verrät, so lassen genauere Details zum neuen Spiel noch auf sich warten. Die Rekrutierungsseite spricht jedoch von dem Ziel „hochqualitative RPGs mit Weltklasse-Actionelementen“ zu entwickeln.

Auch in dem Interview gibt Suzuki den Bewerbern den Rat: „Sowohl bei RPGs als auch bei der Action die Spitze anstreben.“

Woran Square Enix genau arbeitet, bleibt also noch offen. Da die Entwicklung offenbar noch in einem sehr frühen Stadium steckt, ist davon auszugehen, dass die Ankündigung und die Veröffentlichung des Spiels noch einige Jahre auf sich warten lassen könnte. Demnach könnte es sich um Next-Gen-Titel für PS5 und Xbox Series X handeln.

