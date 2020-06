Call of Duty Modern Warfare & Warzone: Die vierte Season hat einen Termin

Am Abend spendierte Infinity Ward der vierten Season von "Call of Duty: Modern Warfare" beziehungsweise "Call of Duty: Warzone einen neuen Termin. Wir verraten euch, wann es los geht.

"Call of Duty: Modern Warfare" startet in Kürze in die neue Season.

Eigentlich sollten „Call of Duty: Modern Warfare“ und der kostenlos spielbare Battle-Royal-Shooter „Call of Duty: Warzone“ bereits in der vergangenen Woche in ihre nunmehr vierte Season starten.

Aufgrund des gewaltsamen Todes von George Floyd und der daraus resultierenden Entwicklung in den USA entschlossen sich die Entwickler von Infinity Ward allerdings dazu, den Start der vierten Season kurzfristig zu verschieben. Wie das Studio heute bekannt gab, wird die vierte Season von „Call of Duty: Modern Warfare“ beziehungsweise „Call of Duty: Warzone“ hierzulande am 11. Juni 2020 um 8 Uhr unserer Zeit an den Start gebracht.

Ein neuer Operator und mehr

Zu den neuen Inhalten, denen mit der vierten Season der Weg in „Call of Duty: Warzone“ und „Call of Duty: Modern Warfare“ geebnet wird, gehört unter anderem ein neuer Operator in Person von Price. Hierbei haben wir es mit einem alten Bekannten zu tun, der zur Freude der Fans in ein paar Stunden seine Rückkehr feiern und als spielbarer Charakter zur Verfügung stehen wird.

„Call of Duty: Warzone“ und „Call of Duty: Modern Warfare“ sind für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 erhältlich. Anlässlich der aktuellen Entwicklung in den USA kündigten die Verantwortlichen von Infinity Ward kürzlich schärfere Maßnahmen gegen Rassismus an.

Mit diesen soll gewährleistet werden, dass rassistische oder hasserfüllte Namen und Nachrichten zukünftig von Anfang an erkannt und aus dem Verkehr gezogen werden.

