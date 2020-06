Deathloop: Konsolen-Version zeitexklusiv für die PS5 – Neuer Trailer steht bereit

"Deathloop": Die Konsolen-Version erscheint zeitexklusiv für die PS5.

Auch der First-Person-Action-Titel „Deathloop“ gehörte zu den Projekten, die im Rahmen von Sony Interactive Entertainments Online-Event am gestrigen Donnerstag Abend präsentiert wurden.

Wie bekannt gegeben wurde, wird das neue Abenteuer der Arkane Studios im Herbst dieses Jahres erscheinen und neben dem PC auf den Konsolen zeitexklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht. Wann die Umsetzung für die Xbox Series X folgt, wurde nicht verraten. Abgerundet wurde die Ankündigung am gestrigen Abend von einem frischen Trailer, den wir unterhalb dieser Zeilen für euch eingebunden haben.

Gefangen in einer Zeitschleife

„Deathloop“ versetzt euch in die Haus des Protagonisten Colt, einem Mann mit einem einzigartigen Problem. Jeden Morgen wacht er am gleichen Strand mit demselben mörderischen Kater auf und ist Ziel derselben inselweiten Menschenjagd durch dieselben Partygäste. Um aus dieser Zeitschleife entkommen zu können, müssen insgesamt acht höhere Ziele ausgeschaltet werden. Eine Aufgabe, die vor Mitternacht abgeschlossen werden muss.

Gelingt es dem Spieler nicht, die acht Ziele vor Ablauf dieser Frist zu eliminieren, beginnt der tödliche Kreislauf von vorn. Punkten soll „Deathloop“ abseits der brachialen Action vor allem mit der Möglichkeit, den eigenen Spielverlauf selbst zu planen und die Ziele in einer selbst gewählten Reihenfolge in Angriff zu nehmen.

„Jeder wiederholte Tag ist eine Gelegenheit, das Rätsel von Deathloop zu durchschauen, sich daran anzupassen und es zu lösen. Es liegt an euch, wie ihr dies angeht. Ihr könnt jede Schleife in eurem eigenen Tempo und in der von euch gewählten Reihenfolge in Angriff nehmen – ihr könnt eure Missionen, Ziele und Erkundungen so auswählen, wie ihr es für richtig haltet“, so die Macher der Arkane Studios weiter.

