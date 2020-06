PS5: Fan-Entwürfe zeigen ein schwarzes Modell und Custom-Designs

Bisher wurde die PS5 nur in einer weißen Version bestätigt.

Am vergangenen Donnerstag fand ein groß angelegtes Online-Event statt, auf der Sony Interactive Entertainment einen Schwung an Titeln vorstellte, die für die PlayStation 5 erscheinen werden.

Darüber hinaus wurde das finale Design der PS5 enthüllt, das nicht nur wegen seiner futuristischen Aufmachung für Gesprächsstoff sorgte. Vor allem die Entscheidung, die PlayStation 5 bisher nur in einer weißen Version zu präsentieren, stieß dem einen oder anderen Zuschauer sauer auf. Schnell äußerten die Spieler den Wunsch nach einer PlayStation 5 in Schwarz.

Fan-Entwürfe zeigen unterschiedliche Designs

Doch wie würde sich eine schwarze Version der PS5 optisch machen? Dieser Frage ging die Community kurzerhand auf eigene Faust nach und erstellte einen Fan-Entwurf, der die PlayStation der neuen Generation in einer schwarzen Variante zeigt. Darüber hinaus wurden verschiedene Custom-Designs bereit gestellt, die einen Eindruck davon vermitteln, wie mögliche Sonderausgaben beziehungsweise limitierte Editionen der PlayStation 5 aussehen könnten.

Wie Sony Interactive Entertainment in der vergangenen Woche bekannt gab, wird die PlayStation 5 zum Launch in zwei unterschiedlichen Versionen zur Verfügung gestellt. Zum einen haben wir es hier mit einer klassischen Version zu tun. Hinzukommt ein Digital-only-Modell, das sich an Nutzer richtet, die ihre Spiele ausschließlich digital beziehen und auf ein optisches Laufwerk verzichten können.

Einen konkreten Termin oder Preis nannte Sony Interactive Entertainment bisher leider nicht.

People said take it seriously with #PS5 mock ups…. You are right pic.twitter.com/CbRDCr6jWv — BossLogic (@Bosslogic) June 13, 2020

LOOK AT THIS! A Custom Son Goku PlayStation 5 And PS5 Controller! This is 🔥 !! Would you go out of your way to get this? 👀

C2: Agtdesign pic.twitter.com/986OD6uYGI — Alex Mason (@UnrealEntGaming) June 14, 2020

I think I found the PS5 that @lazygamereviews would purchase. It’s all woodgrain. pic.twitter.com/aAJnrypYRj — Hakemon Mike (@HakemonMike) June 13, 2020

Some of these custom design ps5’s look amazing #PS5 pic.twitter.com/VkjhPxCPIF — Wayne (@79Mossy) June 14, 2020

