Tribes of Midgard: Der PS5-Titel zeigt sich im neuen Gameplay-Trailer

Mit "Tribes of Midgard" kündigte Gearbox Software kürzlich einen neuen Titel an, der unter anderem für die PS5 erscheinen wird. Heute zeigt sich das Wikinger-Video in einem frischen Gameplay-Video.

"Tribes of Midgard" erscheint unter anderem für die PS5.

In der vergangenen Woche wurden die ersten Titel vorgestellt, auf die sich zukünftige Besitzer der PlayStation 5 freuen dürfen.

Darunter auch das Wikinger-Rollenspiel „Tribes of Midgard“, das aus einer Zusammenarbeit zwischen Norsfell und Gearbox Publishing hervorgeht. Heute zeigt sich die PlayStation 5-Version des Titels in einem neuen Gameplay-Trailer, der Eindrücke aus dem Gameplay liefert. Zu sehen sind unter anderem der Abbau von Ressourcen oder der Kampf gegen einen Drachen.

Der Release erfolgt 2021

„Tribes of Midgard“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 in Entwicklung und ist für eine Veröffentlichung im Jahr 2021 vorgesehen. „Tribes of Midgard“ verfrachtet die Spieler in die nordische Mythologie, wo sie der Bedrohung durch Riesen im Rahmen von Ragnarök entgegentreten.

In Welten voller dunkler Kreaturen, verborgener Götter und reichlich zu entdeckender Materialien schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Wikingers und leben in einem Dorf, in dem sich der Samen des Lebensbaums Yggdrasil befindet. Die letzte Bastion, die die Götter vor den anderen Reichen schützt.

„Erkunde die Wildnis, um neue Waffen herzustellen, und sei bereit, das heilige Zentrum deines Dorfes vor den düsteren Schatten von Helheim zu schützen, die seiner Macht zum Opfer fallen. Währenddessen schleichen sich Riesen immer näher an das Dorf heran, um Midgard zu zerstören und die Prophezeiung vom Ende der Welt zu erfüllen“, so die Entwickler weiter.

