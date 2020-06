Naughty Dog: Die fünf besten Spiele der The Last of Us 2-Macher

„Crash Bandicoot“, „Uncharted“ und „The Last of Us“: wir diskutieren die fünf wichtigsten Spiele von Naughty Dog. Wie setzte das Studio immer wieder neue Maßstäbe und welche Titel waren waschechte Playstation-Meilensteine?

Das neuste Wert von Naughty Dog verweilt seit gestern auf dem Markt.

Dank „The Last of Us Part 2“ ist Naughty Dog dieser Tage wieder in aller Munde. Das im amerikanischen Santa Monica, Kalifornien beheimatete Studio startete 1984 unter der Führung von Andy Gavin und Jason Rubin als JAM Software, ehe man sich 1989 umbenannte. Naughty Dog knüpfte Mitte der Neunziger erste Bande mit Sony Playstation. 2001 wurde es schließlich von dem Software-Riesen übernommen.

Das Studio gehört seit über zwei Jahrzehnten zu den wichtigsten Entwicklern für die Marke Playstation und lieferte über die Jahre etliche richtungsweisende Titel. Wir picken uns die fünf wichtigsten Spiele in Naughty Dogs bewegter Geschichte heraus und verraten, was sie so besonders machte.

Jak II: Renegade

Release: 2003

System: Playstation 2

Mit „Jak and Daxter: The Precursor Legacy“ erschien 2001 ein ebenso farbenprächtiges wie gut spielbares Action-Adventure für die Playstation 2. Die Mischung aus knackigem Humor und ebenso flottem Gameplay machte das Spiel zu einem Publikumsfavoriten.

„Jak II“ setzte diese Erfolgsformel fort und weitete vor allem das Open-World-Design aus. Das Spiel entführte euch nach Haven City, das ihr in „Grand Theft Auto“-Manier frei erkunden konntet. „Jak II“ wirkte erwachsener als der Vorgänger und zeigte die Entwicklung, die auch Naughty Dog als Studio durchmachte.

Darum so wichtig: Open-World-Design trifft auf flottes Action-Gameplay – eine klare Weiterentwicklung gegenüber dem Vorgänger.

Uncharted 4: A Thief’s End

Release: 2016

System: Playstation 4

Moment mal, so früh in der Liste schon ein „Uncharted“? Mit „Uncharted 4: A Thief’s End“ schloss Naughty Dog zumindest vorerst das Kapitel „Uncharted“. Und nach dem guten, aber nicht herausragenden dritten Teil fand man im großen Finale auch wieder zur bekannten Top-Form zurück.

„Uncharted 4: A Thief’s End“ verband alles, was Fans an dem Franchise liebten: Action, Abenteuer und große Emotionen. Zugleich erweiterte der letzte Teil die Serie aber auch um weitläufigere Areale und motivierte damit zu ausgiebigen Erkundungstouren. Mit „Uncharted 4: A Thief’s End“ gelang Naughty Dog etwas, dass sich selbst die Macher großer Filmproduktionen wie „Game of Thrones“ oder „Star Wars“ wünschten: ein versöhnliches Ende, das die Fans zufrieden nachhause schickte.

Darum so wichtig: „Uncharted 4“ schloss die Serie gelungen ab und brachte zugleich neue Impulse ins Spiel.

Uncharted 2: Among Thieves

Release: 2009

System: Playstation 3

Naughty Dog hat ein Faible für zweite Teile. Als „Uncharted: Drake’s Fortune“ angekündigt wurde, war sofort klar, dass die „Crash Bandicoot“-Macher hier ein ganz heißes Eisen im Feuer haben. Die Mischung aus „Tomb Raider“ und „Indiana Jones“ gepaart mit moderner Grafik und einer filmreifen Inszenierung machten mehr als neugierig. Wenig überraschend wurde bereits der erste Teil ein Hit!

Doch der 2009 veröffentlichte Nachfolger „Uncharted 2: Among Thieves“ aber verfeinerte das Spiel noch: Action, Inszenierung, Steuerung, Umfang – bei nahezu allem legte Naughty Dog noch mal eine Schippe drauf und erzeugte nicht zuletzt durch das herausragende Storytelling emotionale und denkwürdige Momente. Bis heute gilt „Uncharted 2: Among Thieves“ für viele Fans und Kritiker als der beste Ableger der gesamten Serie.



Darum so wichtig: Storytelling, Inszenierung und Gameplay setzen neue Maßstäbe in der Naughty-Dog-Historie.

Crash Bandicoot

Release: 1996

System: Playstation

Ja, aus heutiger Sicht haben wir uns natürlich längst an „Crash Bandicoot“ gewöhnt. Aus historischer Sicht aber ist der Wert dieses Spiels praktisch unbezahlbar. Im Jahr 1996 bedeutete „Crash Bandicoot“ nämlich den Durchbruch für Naughty Dog, deren Beziehung zu Sony Playstation und ihrem Standing bei der Spielerschaft. Das Team avancierte zu einer großen Nummer und ohne „Crash Bandicoot“ wären vielleicht Titel wie „The Last of Us“ oder „Uncharted“ nie auf den Markt gekommen.

„Crash Bandicoot“ wurde damals sogar so etwas wie das „Super Mario“ für die erste Playstation-Generation. Der erste Teil des farbenfrohen Abenteuers überzeugte durch seine verrückten Charaktere, das tolle Handling und den puren Spielspaß, den das Geschicklichkeitsspiel aus jedem Bit und Byte verströmte.

Die Nachfolger „Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back“ und „Crash Bandicoot 3: Warped“ waren sicherlich die besseren Spiele, der erste Teil aber legte den Grundstein zum Erfolg von Naughty Dog.

Darum so wichtig: „Crash Bandicoot“ bedeutete 1996 den großen Durchbruch für Naughty Dog und ist bis heute ein populäre Playstation-Marke.

The Last of Us

Release: 2013

System: Playstation 3

Wieso steht „The Last of Us“ an der Spitze dieser Liste? Weil das Spiel eindrucksvoll die Evolution des Studios Naughty Dog und seiner Qualitäten zeigt. Im Jahr 2013 war es der Abschluss einer langen Reise und bildete – ähnlich wie „The Last of Us Part II“ – den Schlusspunkt einer Konsolengeneration.

„The Last of Us“ erzählt die emotionale Geschichte von Ellie und ihrem väterlichen Freund Joel. Die beiden finden inmitten der „Pilzsporen-Pandemie“ und dem daraus resultierenden Zusammenbruch der Zivilisation zusammen.

„The Last of Us“ zeigte eindringlich, dass Action, Stealth und geniales Storytelling zusammenpassen können. Mit seiner ausgereiften Inszenierung, der klaren Charaktergestaltung und dem dramatischen Plot brachte „The Last of Us“ die Medien Videospiel und Film näher zusammen.

Zum Thema

Naughty Dog erschuf mit „The Last of Us“ eine neue Marke und zementierte zugleich seinen eigenen Anspruch als Ausnahmeentwickler. Wer dieser Tage den zweiten Teil zocken möchte, dem empfehlen wir noch einmal eine Reise zurück zum Vorgänger – am besten in der „Remastered“-Version von 2014.

Darum so wichtig: das vielleicht beste Storytelling in einem Videospiel in Verbindung mit starkem Leveldesign und ausgefeiltem Gameplay

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Naughty Dog