DiRT 5: Crossplay nur innerhalb des Ökosystems

"DiRT 5" kommt im Oktober auf den Markt.

In „DiRT 5“ könnt ihr nicht nur mit Spielern auf derselben Konsole über die Pisten düsen, auch übergreifend dürfen gemeinsame Gameplay-Sessions gestartet werden. Ein echtes Crossplay solltet ihr allerdings nicht erwarten. Wie der Development-Director Robert Karp in einem aktuellen Interview zu verstehen gab, bleiben die Spieler im selben Ökosystem und spielen nur generationsübergreifend – zumindest zum Launch.

Es wäre zusätzliche Arbeit

„Wir haben Cross-Generation-Play in DiRT 5, so dass [Spieler auf der ] Xbox Series X gegen Xbox One spielen können. Dasselbe gilt für PlayStation, also PlayStation 4 gegen PS5. Bei PlayStation vs. Xbox geht es nicht so sehr darum, es nicht zuzulassen – es geht um die zusätzliche Arbeit, die nötig ist, um es zu ermöglichen und zum Funktionieren zu bringen. Das ist etwas, das wir gerne tun würden, aber es wird nicht zur Markteinführung kommen“, so das offizielle Statement.

Karp gab ebenfalls bekannt, dass Steam-Spieler in ihrem Ökosystem bleiben: „Für uns war es sinnvoll, dass die Xbox Live-Konten zusammen spielen, PSN-Konten zusammen spielen und Steam-Konten zusammen spielen“, so der Development-Director weiter.



In „DiRT 5“ rast ihr über detaillierte Strecken.

Auch Stadia wird als ein eigenständiges Ökosystem behandelt, was die Frage aufkommen ließ, wie Codemasters die eingeschränkte Spielerbasis handhaben möchte.

Karp versuchte, die Bedenken zu entkräften: „Wir haben unseren Mehrspielermodus unter anderem so konzipiert, dass auch bei geringer Parallelität das Spielerlebnis nicht massiv beeinträchtigt wird.“ Laut seiner weiteren Aussage werden die Spieler „feststellen, dass die Wartezeiten für Multiplayer-Events sehr kurz sein werden. Es sollte kein Problem sein.“

Zum Thema

Der Termin des Rennspiels wurde bereits in der vergangenen Woche enthüllt: Demnach wird „DiRT 5“ am 9. Oktober 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC den Handel erobern. Details zur Veröffentlichung auf den beiden Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

