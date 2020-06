Resident Evil 8: Insider bestätigt die Unterstützung von PlayStation VR

In diesem Monat kündigte Capcom die laufenden Arbeiten an "Resident Evil 8" auch offiziell an. Laut einem als verlässliche Quelle geltenden Insider dürfen sich VR-Fans auf eine Unterstützung von PlayStation VR freuen.

"Resident Evil 8" erscheint 2021.

Im Zuge eines groß angelegten Online-Events wurden uns in diesem Monat erste Titel vorgestellt, die sich für die PlayStation 5 in Entwicklung befinden.

Darunter auch „Resident Evil 8“, das in den vergangenen Monaten immer wieder durch die Gerüchteküchte geisterte. Wie der als verlässliche Quelle geltende Insider „Dusk Golem“ alias „AestheticGamer“ in Erfahrung gebracht haben möchte, kommen bei „Resident Evil 8“ auch Freunde der virtuellen Realität auf ihre Kosten, da der Horror-Titel PlayStation VR unterstützen wird.

Der Überlebenskampf in einem abgelegenen Dorf

Ob das Ganze für Oculus Rift, HTC Vive und andere Virtual-Reality-Headsets auf dem PC ebenfalls gilt, konnte oder wollte der Insider bisher nicht bestätigen. Auch Capcom selbst schweigt sich zu dem Ganzen noch aus. „Resident Evil 8“ entsteht aktuell für den PC, die Xbox Series X sowie die PlayStation 5 und ist für eine Veröffentlichung im kommenden Jahr vorgesehen.

Die Geschichte von „Resident Evil 8“ verfrachtet die Spieler in ein entlegenes Dorf in den Bergen, in dem sie einmal mehr mit einem gnadenlosen Kampf auf Leben und Tod konfrontiert werden. Gespielt wird „Resident Evil 8“ genau wie sein Vorgänger aus der First-Person-Perspektive, was für eine besonders intensive Spielerfahrung sorgen soll.

Auf den beiden Konsolen der neuen Generation wird „Resident Evil 8“ laut offiziellen Angaben vor allem von der stärkeren Hardware sowie der SSD-Technologie profitieren, durch die es den Entwicklern von Capcom ermöglicht wird, eine Horror-Erfahrung zu liefern, die zu keinem Zeitpunkt von Ladezeiten unterbrochen wird.

