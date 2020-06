Crash Bandicoot 4: Lokaler Multiplayer geplant? Hinweis im PSN

Der Beuteldachs startet im Herbst erneut durch.

Vor zwei Tagen wurde mit „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ ein neuer Teil der populären Reihe angekündigt. Erste Details drangen durch. Und auch die ersten Spielszenen stehen zur Ansicht bereit.

Doch es scheint ein Feature zu geben, über das der Publisher Activision Blizzard bislang nicht im Detail sprach. Möglicherweise umfasst „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ einen lokalen Multiplayer-Modus, der zwei bis vier Spieler unterstützt.

Den vermeintlichen Hinweis auf den Offline-Multiplayer liefert der hiesige PlayStation Store, in dem der Titel bereits gelistet ist. Nachfolgend haben wir den entsprechenden Textauszug für euch:

Feature-Beschreibung im PSN

Offline-Multiplayer (2-4) Spieler)

Verwendet die DualShock 4-Vibrationsfunktion

Verbessertes Spiel auf der PS4 Pro-Konsole

Offlinespiel aktiviert

Sollten die Angaben stimmen, wovon nicht zwangsweise ausgegangen werden sollte, erwartet euch in „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ vermutlich ein Koop-Modus, der euch gemeinschaftlich das eine oder andere Abenteuer bewältigen lässt.



Der Beuteldachs kehrt zurück und ist bereit für weitere Abenteuer.

Zwar dient der erste Teil der Reihe für das in diesem Jahr erscheinende Spiel als Vorlage. Und im Klassiker ist ein solcher Modus nicht zu finden. Doch keimten Spekulationen auf, dass neben Crash und Coco auch der Bösewicht Dr. Neo Cortex, der in „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ spielbar ist, zur Koop-Ausstattung zählen könnte.

Mit seiner Raygun ist der zuletzt genannte Charakter in der Lage, Feinde in Plattformen zu verwandeln, was zu neuen Wegen führt. Das klingt nach einem Feature, das bei einem möglichen Koop-Modus eine gewisse Zusammenarbeit erfordert. Denkbar wäre aber auch die Integration eines Minispiels. Ihr erinnert euch vielleicht an „Crash Bash“.

Zum Thema

Mögliche Switch-Version: Angekündigt wurde „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ für die beiden Konsolen PlayStation 4 und Xbox One. Aber auch eine Switch-Version scheint im Bereich des Möglichen zu sein. Zu diesem Thema wollte sich Activision bislang nicht wirklich äußern. Das Unternehmen möchte zu einem späteren Zeitpunkt über zusätzliche Plattformen nachdenken.

Ebenfalls nicht angekündigt sind Ableger für die neue Konsolengeneration. „Crash Bandicoot 4“ soll zunächst am 2. Oktober 2020 für PS4 und Xbox One erscheinen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Crash Bandicoot 4: It's About Time