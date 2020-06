Xbox Series X & PS5: Viele der aktuellen Probleme werden laut den Layers of Fear-Machern gelöst

In einem Interview sprachen die "Observer"- und "Layers of Fear"-Macher über die Konsolen der neuen Generation. Wie es heißt, werden mit der PS5 beziehungsweise der Xbox Series X viele der aktuellen technischen Probleme gelöst.

Die PS5 und die Xbox Series X erscheinen im diesjährigen Weihnachtsgeschäft.

Aktuell arbeitet das polnische Studio Bloober Team an gleich zwei Projekten für die Konsolen der neuen Generation: „Observer System Redux“, das für die PS5 und die Xbox Series X erscheint, sowie „The Medium“, das im Bereich der Konsolen bisher nur für die Xbox Series X bestätigt wurde.

In einem Interview sprach das Studio über die technischen Möglichkeiten der Next-Generation-Konsolen und zeigte sich zuversichtlich, dass viele der technischen Probleme, mit denen sich die Entwickler auf den mittlerweile betagten System PS4 beziehungsweise Xbox One konfrontiert sehen, behoben werden. Auch wenn es in dem Interview in erster Linie um „The Medium“ und die Xbox Series X ging, lassen sich die Aussagen wohl größtenteils auf die PS5 übertragen.

SSD und die leistungsstarke Hardware erleichtern das Leben

Produzent Jacek Zieba merkte mit einem Blick auf bisher nicht realisierbare Konsolen-Projekte beispielsweise an: „Dann kam die Xbox Series X und plötzlich hieß es: Vielleicht wird das funktionieren. Wir haben das Gefühl, dass es jetzt nicht mehr viele Grenzen gibt. Mit der SSD gibt es beim Übergang zwischen den Welten keine Ladezeit – man ist da und rüber gewechselt. Keine Ladezeiten bedeuten eine bessere Immersion.“

Der Lead-Game-Designer Wojciech Piejko äußerte sich wie folgt: „Mit der Xbox Series X wurden viele Probleme gelöst, die wir in der aktuellen Konsolen-Generation noch hatten. Wir waren zwar in der Lage, für die aktuelle Generation zu liefern, aber es wäre nicht dasselbe Spiel, die Vision wäre nicht erfüllt worden.“

Sowohl die Xbox Series X als auch die PS5 werden im diesjährigen Weihnachtsgeschäft veröffentlicht.

