Cyberpunk 2077: Lässt sich theoretisch auch in GTA-Manier spielen

"Cyberpunk 2077" erscheint im November.

Vor wenigen Tagen räumten die Entwickler von CD Projekt ein, dass „Cyberpunk 2077“ nicht mehr wie geplant im September veröffentlicht wird.

Stattdessen benötigt das polnische Studio noch etwas mehr Zeit für finalen Feinschliff. In einem aktuellen Interview ging Level-Designer Max Pears noch einmal auf die spielerische Umsetzung von „Cyberpunk 2077“ ein. Da im neuesten Werk der „The Witcher“-Macher auf ein klassisches Moralsystem verzichtet wird, dürfte sich sicherlich schon die Frage gestellt haben, ob es möglich ist, in klassischer „GTA“-Manier auf den Putz zu hauen.

Entscheidungen werden nicht leichtfertig getroffen

Laut Pears wäre dies durchaus möglich. In der Praxis sollen die zahlreichen Möglichkeiten, die in der Spielwelt von „Cyberpunk 2077“ warten, jedoch dazu führen, dass die Spieler schnell Abstand von solch einer Vorgehensweise nehmen und keine Entscheidungen leichtfertig treffen. „Wenn man Amok laufen möchte und dabei keine Gewissensbisse hat, dann hat man die Möglichkeit dazu. Das ist für uns in Ordnung“, so Pears.

Und weiter: „Wenn man allerdings einmal damit anfängt, die Missionen zu spielen und sieht, wie viele Optionen man hat. Ich denke, das wird die Spieler dazu bringen, inne zu halten und ein wenig nachzudenken, bevor sie etwas Leichtfertiges tun. Wir haben gesehen, dass viele Leute standardmäßig in diesen ‚GTA-Modus‘ wechseln und dann nach einer Weile merken, wie viele Dinge anders sind. Dann passen sie ihre Art zu spielen an.“

„Cyberpunk 2077“ wird ab 19. November 2020 für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 erhältlich sein. Sobald die Konsolen verfügbar sind, lässt sich „Cyberpunk 2077“ zudem auf der PS5 und der Xbox Series X spielen. Auch eine Umsetzung für Googles Streaming-Dienst Stadia, die zu einem späteren Zeitpunkt folgt, befindet sich in Arbeit.

