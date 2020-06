CoD Modern Warfare: Warzone mit 200 Spieler-Schlachten, Juggernaut-Modus und mehr bestätigt

In "Call of Duty Warzone" wird alles etwas umfangreicher: Nach dem neusten Update könnt ihr euch in Schlachten mit 200 Spielern stürzen. Und das war längst nicht alles. Das Season Four Reloaded-Update ist reichlich bestückt.

Die Gerüchte haben sich bestätigt.

Nach vorangegangenen Gerüchten ist es seit wenigen Minuten offiziell: In „Call of Duty Warzone“ könnt ihr in Kürze Schlachten mit 200 Spielern erleben. Diese werden im Battle Royale-Modus ausgetragen. Das entsprechende Update wird am morgigen Dienstag um 8 Uhr freigeschaltet.

Um einen dauerhaften Modus handelt es sich bei den 200-Spieler-Schachten nicht. Dazu heißt es: „Für eine begrenzte Zeit können Spieler in Call of Duty Warzone die Einsätze wirklich erhöhen, mit mehr Spielern als je zuvor. Ab heute (US-Zeit) können Spieler während der Season 4 mit bis zu 199 anderen Spielern in Call of Dutys Battle Royale-Erfahrung losziehen.“

Bis zu 50 Teams aktiv

Die Macher weisen darauf hin, dass die Gefechte mit 200 Spielern auf Quads beschränkt sind, was bedeutet, dass bis zu 50 Teams in einem einzigen Spiel um die Vorherrschaft ringen. „Das ist eine Menge Action! Auch wenn der Modus wahrscheinlich nicht ewig Bestand haben wird, ist es auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, drei Freunde zu finden und sich darauf vorzubereiten, sich aus dem Gulag zu befreien“, so die Entwickler.

Neue Aufträge: Das neue Update hat noch mehr zu bieten. Während eurer Kämpfe sollt ihr auf Verdansk auf Supply Run Contracts achten. Nach der Aktivierung werdet ihr und euer Trupp (falls zutreffend) zu einer nahegelegenen Kaufstation geleitet. Erreicht ihr diese innerhalb des Zeitlimits, erhaltet ihr einen Rabatt auf eure Käufe.

Zieht als Juggernaut los: Zudem sollt ihr euch im Juggernaut-Royale-Modus auf einen Juggernaut-Anzug vorbereiten. Sucht eines der aus der Luft abgeworfenen Versorgungspakete, um zum Juggernaut zu werden, und benutzt das Minigeschütz, um Feinde und Fahrzeuge anzugreifen. Sobald ein Juggernaut in den Gulag geschickt wurde, erscheint ein neues Paket auf der Karte.



Macht die Map als Juggernaut unsicher.

Hinzu kommt ein neues Fernrohr. Dazu schreibt der Hersteller: „Dieses wiederverwendbare Zielfernrohr ermöglicht es euch, die Umgebung um euch herum zu scannen und Feinde zu markieren, ohne entdeckt zu werden. Das Spotter Scope eignet sich perfekt zum Vorauskundschaften und ist ein großartiges Werkzeug für Leute, die ihren nächsten Zug planen und dabei unauffällig bleiben möchten.“

Neue Map: Der Cheshire Park im urbanen London ist ein malerischer Garten mit Gewächshaus, in dem sich die Operatoren von Tür zu Tür oder durch den zentralen, mit Flora gefüllten Bereich kämpfen.

Neuer Multiplayer-Modus: Team Defender stattet „Modern Warfare“ einen Besuch ab, nachdem der Modus vor fast einem Jahrzehnt eingeführt wurde. Es gibt jedoch eine Neuerung der traditionellen Capture the Flag-Formel: Ihr müsst so lange wie möglich am Ziel festhalten, um Punkte für euer Team zu sammeln.

Das Update umfasst letztendlich:

Neue Waffe: Rytec AMR

Neue Multiplayer-Map: Cheshire Park

200 Spieler-Modus für Battle Royale

Neuer Operator: Roze

Triple Feed XP

Gunfight Tournament Rewards

Multiplayer-Modus: Team Defender

Weitere Warzone-Updates: Juggernaut Royale Spotter Scope Contract: Supply Run Gulag Waffen-Update



Ihr wollt mehr wissen? Umfangreiche Einzelheiten zu allen genannten Inhalten werden in einem neuen Umfangreiche Einzelheiten zu allen genannten Inhalten werden in einem neuen Blogeintrag zu „Call of Duty Warzone“ und „Modern Warfare“ bereitgehalten.

Download bis zu 36 GB groß

Laut Infinity Ward hat das Season Four Reloaded-Update im Fall der Vollversion von „Call of Duty Modern Warfare“ eine Download-Größe von etwa 22 bis 36 GB. Konsolenbesitzer müssen einen sekundären Download von etwa 3,5 GB installieren und das Spiel neu starten, um auf den Multiplayer zugreifen zu können, falls gewünscht.

Zum Thema

„Zur Erinnerung: Konsolenspieler können sich auch dafür entscheiden, andere Datenpakete (z.B. Spezialoperationen) zu deinstallieren/entfernen, wenn sie zugunsten eine kleinere Gesamtdateigröße nicht mehr benötigt werden“, so die Macher. Bestehende Nutzer der kostenlosen „Warzone“-Variante müssen sich mit einer Download-Größe zwischen 22 GB und 30 GB arrangieren.

