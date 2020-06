PS5: Epic Games bezeichnet Konsole als „Meisterwerk des Systemdesigns“

In der neuesten Ausgabe des offiziellen PlayStation-Magazins ist ein Interview enthalten, in dem einer der Verantwortlichen von Epic Games die neue Sony-Konsole in den höchsten Tönen lobt.

Epic Games ist von der Hardware der PS5 schwer beeindruckt.

Sowohl die PS5 als auch die Xbox Series X bekamen von zahlreichen Unternehmen und Experten viel Lob zugesprochen. Dem amerikanischen Spieleentwickler Epic Games hat es aber offenbar vor allem Sonys Konsole angetan.

In einem Interview mit dem offiziellen PlayStation-Magazin (Ausgabe 176) lobte Nick Penwarden, Vice President of Engineering bei Epic Games, das System der Konsole und bezeichnete es als eine Revolution in Bezug auf die Speicherkapazität. Dies führe zu einem enormen Leistungs- und Grafiksprung, der zu neuen Spielearten und Erfahrungen leitet.

„Die PlayStation 5 ist ein Meisterwerk des Systemdesigns“, so Nick Penwarden begeistert. „Dies führt nicht nur zu einem enormen Sprung in der Computer- und Grafikleistung, sondern ist auch in Bezug auf die Speicher- und Datenkomprimierungstechnologie revolutionär und eröffnet den Spielern neue Arten von Spielen und Erlebnissen.“

Anscheinend hat Epic Games wegen des Systems sogar Teile der Unreal Engine 5 umgeschrieben.

Auch der CEO von Epic Games zeigte sich begeistert

Dies ist nicht das erste Mal, dass sich ein Verantwortlicher von Epic Games beeindruckt von der PS5 zeigt.

Erst im vergangenen Monat lobte niemand Geringeres als Tim Sweeney, der Gründer und Geschäftsführer von Epic Games, die Hardware der Konsole. Dabei hob er vor allem die Hochgeschwindigkeits-SSD hervor und machte klar, dass die Zeit der Ladebildschirme vorbei ist.

Zum Thema

Er teilte zudem mit, dass die Speicher-Architektur der PS5 jedem Gaming PC weit voraus ist.

Nachdem ein Twitter-User versucht hatte, diese Behauptung zu widerlegen und die SSD der PS5 mit einer Computer-SSD verglich, sah Tim Sweeney sich gezwungen, sich erneut zu diesem Thema zu äußern. Er erklärte, dass es sich bei der erwähnten Computer-SSD nur um einen theoretischen Wert handelt, wohingegen bei der PS5 ein direkter Datenaustausch stattfindet und er sich auf die tatsächliche Geschwindigkeit bezogen hat.

