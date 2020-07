Outriders: Spielzeit eingegrenzt und Infos zum Endgame

"Outriders" erscheint Ende 2020 für Konsolen und PC.

Nachdem in dieser Woche weiteres Gameplay-Material aus „Outriders“ präsentiert wurde, kam die Frage auf, wie lange der Titel die Spieler im Schnitt beschäftigen wird. Für eine grobe Antwort sorgte der Game-Director Bartosz Kmita.

Bis zu 60 Stunden

„Es wird tatsächlich von eurem Spielstil abhängen, aber es wird wahrscheinlich etwa 20 Stunden dauern, nur um die Hauptkampagne abzuschließen“, so seine Worte. „Wir haben eine Menge Nebenaktivitäten, Nebenquests. Wenn ihr diese ebenfalls vollständig erforschen möchtet, dann kommt ihr auf das Doppelte, also wahrscheinlich bis zu 40 Stunden.“

Hinzu kommt der Inhalt des Endspiels, über den die Entwickler noch nicht sprechen möchten. Prognostiziert werden dafür bis zu 20 Stunden. Am Ende könnt ihr als von bis zu 60 Stunden ausgehen, sofern ihr wirklich alles von „Outriders“ sehen und erleben möchtet.

Unklar ist, wann die Entwickler mehr über das Engame enthüllen möchten. Aber allzu viel Zeit bleibt ohnehin nicht mehr. Fest steht bereits: „Wir werden später in diesem Jahr über das Endgame in Outriders sprechen. Aber der gesamte Inhalt ist zum Launch für maximal drei Spieler vorgesehen. Was auch immer wir später tun werden, es gibt immer eine Möglichkeit dafür, aber im Moment ist es für ein bis drei Spieler“, so Kmita.

Bis zum Launch des Titels müsst ihr euch noch etwas gedulden: „Outriders“ wird Ende 2020 für PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X und PlayStation 5 erscheinen. Mehr zu „Outriders“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

