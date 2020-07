The Last of Us Part 2: Fotomodus ist Teil eines Wettbewerbs

Habt ihr in "The Last of Us Part 2" schon den Fotomodus entdeckt? Dank eines aktuellen Wettbewerbs solltet ihr euch nochmals mit dieser Komponente des Naughty Dog-Spiels beschäftigen.

Sony lädt zu einem Fotowettbewerb ein.

„The Last of Us Part 2“ umfasst einen Fotomodus, der euch die Szenen im Spiel verewigen lässt. Falls ihr euch bislang nicht damit beschäftigt habt, bietet ein von Sony ins Leben gerufener Wettbewerb die perfekte Gelegenheit. Und natürlich gibt es etwas zu gewinnen.

In der Ankündigung des Wettbewerbs weist Sony zunächst darauf hin, dass ihr mit den Fotomodus nicht nur einen Screenshot machen könnt: Er bietet euch zahlreiche Optionen, „um den Augenblick noch besser einzufangen und nach euren Wünschen zu verändern“.

Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt

Für den Fotowettbewerb gibt es keine Vorgaben. „Wir sind schon ganz gespannt, mit was ihr uns überrascht. Ob eine Nahaufnahme der Pilzsporen, ein Tattoo von Ellie oder atmosphärische Bilder von Jacksonville: Wir wollen eure liebsten Momente und Dinge aus dem Spiel sehen“, so Sony.

Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, müsst ihr einfach nur euren Screenshot auf Twitter hochladen und mit den Hashtags #PSphotomode #TheLastofUsPartII versehen.

Gewertet werden Beiträge, die im Gewinnspielzeitraum vom 6. Juli bis 20. Juli 2020 auf der Plattform landen. Sämtliche Einsendungen werden von der Jury gesichtet, die nach Ablauf des Gewinnspielzeitraums drei Gewinner auswählt. Die Auserwählten können sich über folgende Gewinne freuen:

Platz: TLoU 2 Collector’s Edition Platz: TLoU 2 Special Edition + Merchandise Platz: TLoU 2 Merchandise

So funktioniert der Fotomodus

Den Fotomodus startet ihr über die Optionstaste. Im Anschluss könnt ihr die Kamera (fast immer) frei bewegen, den Blickwinkel verändern und die Schärfentiefe ändern. Ebenfalls seid ihr in der Lage, die Sättigung, Farbtiefe und Helligkeit der Fotos anzupassen.

Hinzu kommen verschiedene Filter. Und sollten euch die Charaktere auf dem Bild stören, könnt ihr sie ausblenden. Mit einem Rahmen dürft ihr euer Werk ebenfalls aufhübschen, bevor ihr das Interaktionsmenü mit der Viereck-Taste ausblendet.

Mithilfe des Share-Buttons auf eurem Controller macht ihr anschließend ein Foto, das direkt auf der Festplatte gespeichert wird.

