The Last of Us Part 2: Director reagiert auf Internet-Hass

Naughty Dogs "The Last of Us Part 2" sorgte in den vergangenen Tagen für hitzige Diskussionen, die nicht immer konstruktiv waren. Zahlreiche Leute reagierten mit Hetze und Hass. Dabei handelt es sich um etwas, das Neil Druckmann in einem aktuellen Podcast ansprach.

Viele Spieler konnten sich nicht mit der Darstellung von Ellie anfreunden.

Sieben Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Teils kam jüngst das Sequel „The Last of Us Part 2“ auf den Markt. Unseren Test lest ihr hier. Schon vor der Veröffentlichung räumte der Autor und Director Neil Druckmann ein, dass einige Fans des ersten Spiels die Fortsetzung nicht sonderlich mögen werden und Kontroversen zu befürchten sind.

Doch es kam noch schlimmer: Tatsächlich reagierten viele Leute mit Hass und Hetze auf die Handlung und die Darstellung von Homosexualität. Hinzu kamen Review-Bombings und Verhaltensweisen, die in den justiziablen Bereich hineinreichen. Um es kurz zu fassen: Das Internet zeigte in den vergangenen Tagen einmal mehr seine hässlichste Fratze.

Statement von Neil Druckmann

Natürlich nahm auch Neil Druckmann von den Reaktionen auf „The Last of Us Part 2“ Kenntnis. In einem Podcast mit dem ehemaligen Nintendo-Chef Reggie Fils-Aime erklärte er zunächst, dass es wenig sinnvoll wäre, sich mit Leuten auseinanderzusetzen, die ihre Meinung über ein Spiel äußern – egal, ob sie gut oder schlecht ist. Solche Reaktionen seien legitim.

Der Director sagte aber auch, dass er es nicht verstehen könne, wie sich Menschen über fiktionale Charaktere übermäßig aufregen können.

„Ich denke, man muss eine gewisse Trennung schaffen, um zu sagen: Wir haben dieses Spiel gemacht, wir glauben an dieses Spiel, wir sind stolz auf dieses Spiel. Jetzt ist es da draußen und es ist so, dass jede Reaktion der Leute – ob sie es mögen oder nicht – fair ist“, so Druckmann. „Das ist ihre Reaktion und dagegen wehrt man sich nicht.“

Allerdings gebe es Reaktionen, die er nicht immer ignorieren könne: „Die andere Sache mit dem hasserfüllten Zeug, dem abscheulicheren Zeug, das ist etwas schwieriger. Es ist besonders schwierig, wenn ich sehe, dass es Teammitgliedern oder Besetzungsmitgliedern passiert, die eine bestimmte Figur im Spiel spielen.“



Trotz Kritik an der Handlung wurde „The Last of Us Part 2“ zu einem riesigen Erfolg.

Schreckliche, abscheuliche Dinge

Druckmann verwies auf eine Schauspielerin, die wegen einer fiktiven Figur, die sie im Spiel spielt, „wirklich schreckliche, abscheuliche Dinge erlebt“. Dem Director falle es schwer, sich damit abzufinden.

„Ich versuche, es so gut es geht einfach zu ignorieren. Wenn die Dinge eskalieren und ernst werden, gibt es bestimmte Sicherheitsprotokolle, die wir einhalten, und ich melde es den zuständigen Behörden. Dann versucht man einfach, sich auf das Positive zu konzentrieren und daran zu denken, sich mit anderen Dingen abzulenken. Aber das ist irgendwie nur die Realität.“

Zum Thema

Obwohl ein Teil der Spieler „The Last of Us Part 2“ eigenen Angaben zufolge nicht mochte, brach das Spiel mit vier Millionen verkauften Exemplaren in den ersten drei Tagen einen Verkaufsrekord.

