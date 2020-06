The Last of Us Part 2: Wird laut Naughty Dog für Kontroversen sorgen

Offiziellen Angaben zufolge wird die Geschichte von "The Last of Us: Part 2" für die eine oder andere Kontroverse sorgen. Auch wenn dies bedeutet, dass einige Fans des ersten Teils den Nachfolger nicht mögen.

"The Last of Us: Part 2" erscheint exklusiv für die PS4.

Nach gleich mehreren Verschiebungen wird das postapokalyptische Abenteuer „The Last of Us: Part 2“ Ende der nächsten Woche endlich veröffentlicht.

In den letzten Tagen wiesen die Entwickler von Naughty Dog bereits darauf hin, dass wir es bei „The Last of Us: Part 2“ nicht mit einem Titel zu tun haben, der auf klassische Art und Weise Spaß macht. Stattdessen wird den Spielern emotional schwer verdauliche Kost kredenzt, die das Durchspielen von „The Last of Us: Part 2“ bis zu einem gewissen Grad zu einer Herausforderung machen soll.

Der Nachfolger wird die Anhängerschaft spalten

Dass sie mit diesem Konzept vor Kontroversen sorgen werden, dessen sind sich laut eigenen Angaben auch die kreativen Köpfe von Naughty Dog bewusst. Wie Director Neil Druckmann in einem Interview ausführte, wird die Geschichte von „The Last of Us: Part 2“ definitiv für hitzig geführte Diskussionen sorgen. Auch wenn dies bedeutet, dass der Nachfolger Spieler abschreckt, die das erste „The Last of Us“-Abenteuer noch gemocht haben und sich als Fans des Erstlings bezeichnen.

„Einige der Fans des Originalspiels werden dieses Spiel nicht mögen. Sie werden nicht mögen, wohin die Reise geht, was es sagt oder was das Schicksal der Charaktere betrifft, die sie lieben. Ich würde es bevorzugen, wenn die Leute es leidenschaftlich hassen, anstatt einfach nur zu sagen: Ja, es war OK“, so Druckmann dazu.

„The Last of Us: Part 2“ ist ab dem 19. Juni 2020 exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich.

